Thalía DESPIDIÓ a un trabajador por hacerla pasar el ridículo en la radio

Thalía se mostró ansiosa, al igual que contenta para promocionar sus sencillos musicales, siendo “Ya Tú Me Conoces” de los más recientes que logró presumir en una radiodifusora de los Estados Unidos, pero una mala comunicación entre el trabajador responsable de la entrevista con la famosa mexicana, le costó un mal momento al aire.

Con información de TVNotas, Thalía se equivocó de radiodifusora al momento de agradecer, los que más tarde hizo saber en una entrevista con detalles exclusivos sobre lo ocurrido durante toda la transmisión, pues aseguró fue preparada con hoja en mano de los temas a tratar, pero lo más importante fue que no le avisaron que la radiodifusora había cambiado.

“Yo super preparada, super coordinada, ya con la hoja frente a mí de con quién iba a platicar, me pongo al teléfono, saludo a todos los que están en cabina, platicamos, la gozamos, nos reímos, tocamos la canción y al final, no me habían dicho que habían cambiado la radio y mencioné la radio equivocada… pues así es, casi mato a la persona que me comunicó”