Thalía: Conoce sus CARÍSIMOS cubrebocas que están conquistando a muchos

Thalía vuelve a ser el centro de atención, pues según el sitio de uno de los diseñadores de Thalía, los modelos de cubrebocas que usa la actriz tienen precio exorbitante y que es exclusivo de celebridades como lo es ella.

Hay que destacar que Thalía es un icono de la moda y del estilo, y la pandemia de coronavirus no impide que la actriz y cantante luzca fabulosa desde su casa, así lo dejó claro en sus redes sociales recientemente.

Los carísimos cubrebocas de Thalía

Y es que no hace mucho Thalía compartió un video en el que presume los lujosos y extravagantes cubrebocas que utiliza para protegerse del covid-19 sin dejar de estar a la moda y mismo que ha conquistado las miradas en las redes sociales.

Fue a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la intérprete de "No me acuerdo" modeló los increíbles diseños de cubrebocas que utiliza cada día de la semana, recibiendo miles de likes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en reconocer el gran sentido de la moda que la caracteriza.

Thalía recordó a sus fans que a pesar de presumir sus costosas mascarillas, lo verdaderamente importante es protegerse de la pandemia que ha infectado a más de 12 millones de personas, causado medio millón de muertes en todo el mundo, y tiene en estado de aislamiento a una tercera parte de la población.

"Uno para cada día de la semana si quiero andar muy glam. Pero, glam o no, el punto es usar la mascarilla y protegernos y cuidarnos todos”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Thalía presume sus lujosos cubrebocas, pues hace unos días, ya había compartido un modelo con incrustaciones de diamantes creado por el diseñador de modas Michael Ngo, quien trabaja para artistas de la talla de Jennifer Lopez, Camila Cabello, Lana Del Rey o Ariana Grande, y cuyos cubrebocas oscilan entre los mil y los 11 mil pesos, según el sitio web del diseñador.