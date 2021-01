Thalía: Con HERIDAS en la piel fue encontrada su abuelita ¡Culpan al Asilo!

La abuelita de Thalía ha causado fuerte preocupación en el mundo del espectáculo y es que recientemente han salido a la luz un par de imágenes que comprobarían que sufre de maltrato en el asilo que se encuentra.

Resulta que recientemente, Laura Zapata externó su preocupación por la salud de su abuela Eva Mange, quien este 18 de enero cumple 103 años de edad y hace algunas horas denunció públicamente que la señora fue maltratada en el asilo donde se encontraba.

¿Qué le pasó a la abuelita de Thalía?

La villana de las telenovelas a través de su cuenta de Twitter, mostró total indignación luego de descubrir que doña Eva tiene fuertes daños en su salud y compartió unas impactantes fotografías que exhiben el complicado estado en el que se encuentra la señora.

Por medio de un tuit, Laura Zapata externó lo siguiente: Ella es mi guerrera y la amo!!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré.

Laura Zapata denuncia maltrato de su abuelita

En otro mensaje la artista de 64 años complementó: Estos son los cuidados que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado.

Pero eso no fue todo, pues la actriz mexicana subrayó que ya tomó las medidas pertinentes, pues no piensa que los culpables de estas acciones queden sin castigo: He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.

Cabe agregar que hasta este momento Thalía no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido con su abuela, pero se espera que dentro de poco se pronuncie al respecto, hecho que todas sus fanas están esperando.

