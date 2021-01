Tessa Thompson comenzó su propio estudio de producción ¿Ya tiene tratos con HBO?

Tessa Thompson, estrella de Thor: Ragnarok, inició una nueva compañía de producción, Viva Maude, y llegó a un acuerdo de primera vista con la principal red de cable y plataforma de streaming de WarnerMedia.

Como informó Deadline por primera vez, Tessa Thompson firmó a Viva Maude con un contrato de dos años con HBO y HBO Max.

Como parte de este acuerdo, Tessa Thompson está programada para producir dos adaptaciones de libros: Who Fears Death y The Secret Lives of Church Ladies.

"Estoy más que emocionada de lanzar oficialmente mi compañía de producción, Viva Maude, que ha sido un proyecto de verdadera pasión y trabajo de amor en los últimos años", dijo la actriz de Marvel en un comunicado.

"Estoy entusiasmada de comenzar esta asociación y de llevar proyectos de televisión entretenidos e impactantes a mis amigos y colaboradores de HBO y HBO Max. Juntos estamos comprometidos a desarrollar historias interesantes e inclusivas con creadores ingeniosos y descubrir nuevas voces y visionarios".

Los proyectos cinematográficos de Tessa Thompson

Basado en la novela de ciencia ficción del mismo nombre de Nnedi Okorafor, Who Fears Death ha estado en desarrollo en HBO durante algunos años, con Aïda Mashaka Croal (Jessica Jones, Luke Cage) actualmente adjunta para servir como showrunner, escritora y productora ejecutiva.

Tessa Thompson se une a Croal y al autor de A Song of Ice and Fire (Game of Thrones), George R. R. Martin, quien anteriormente también firmó como productor ejecutivo de Who Fears Death.

The Secret Lives of Church Ladies y Who Fears Death serán las primeras producciones de Tessa Thompson

También será la productora ejecutiva de la adaptación en pantalla de HBO Max de The Secret Lives of Church Ladies, una colección de cuentos de Deesha Philyaw que fue una de las finalistas del Premio Nacional del Libro de Ficción 2020.

Puedes leer en La Verdad Noticias: Thor: Love and Thunder: Tessa Thompson SORPRENDE con spoilers de esta nueva película

¿Qué te parecen los nuevos proyectos de Tessa Thompson?, ¿Cuál crees que sea el estilo de su nueva productora? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.