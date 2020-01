Terry Kath, el guitarrista de Chicago que se mató por jugar ruleta rusa

La de Terry Kath es permanentemente considerada una de las muertes más absurdas en la historia del rock, también lamentable pues era considerado uno de los guitarristas más virtuosos de la época. Con Chicago grabó once álbumes de estudio: “Chicago Transit Authority” (1969), “Chicago” (1970), “Chicago III” (1971), “Chicago At Carnegie Hall” (1971), “Chicago V” (1972), “Chicago VI” (1973), “Chicago VII” (1974), “Chicago VIII” (1975), “Chicago IX: Chicago’s Greatest Hits” (1975), “Chicago X” (1976) y “Chicago XI” (1977).

Terry Kath fue fundador del grupo de jazz-rock Chicago, banda que, junto con Blood, Sweat & Tears, es la más representativa, y exitosa en términos comerciales, de lo que se dieron en llamar Big Bands de Rock.

Jimi Hendrix escuchó a Chicago en 1968 en el Whisky A Go-Go en Los Ángeles. Hendrix le dijo al saxofonista de Chicago Walter Parazaider "Tu guitarrista es mejor que yo". Desafortunadamente, los críticos de rock nunca reconocieron ni destacaron su talento.

Una mujer del grupo dijo que Terry Kath, de 33 años, pasó la tarde en la casa de Woodland Hills, de un roadie, llamado Don Johnson, visitando y bebiendo con amigos.

Para satisfacer las preocupaciones de Johnson, Kath le mostró la ruleta vacía a Johnson. Kath luego volvió a colocar la revista en la pistola, puso la pistola en la sien y tiró del gatillo. Al parecer, sin sin saberlo Terry Kath, todavía había una bala en la recámara de la pistola, y murió instantáneamente de un disparo.

La fiesta se había acabado. Solo Johnson y Kath se quedaron, cuando en un preciso instante, Terry estaba completamente borracho, sacó una pistola automática que solía llevar y comenzó a girar el arma para jugar la "ruleta Rusa"

Johnson , muy asustado, le pidió que dejara de jugar con la pistola, Pero Terry Kath respondió: “No te preocupes, no está cargada, ¿ves?”

Johnson le dijo a la policía que Tery Kath se puso la pistola en la sien y apretó el gatillo, matándose a sí mismo, al instante.

Terry Kath nació el 31 de enero de 1946. Fue uno de los miembros fundadores de la banda Chicago, que se convierte en un espectáculo imparable con éxitos como "If you leave me now", "Colour my world" y "Make me smile". Sus habilidades con la guitarra quedaron de manifiesto en temas de la calidad de “25 or 6 to 4”, en cuya versión en vivo sacaba fuego del mástil con la velocidad de sus solos.

Terry Kath era poseedor de una depurada técnica y con una presencia escénica fabulosa.

En una entrevista concedida en enero de 2009, el líder de Chicago, Robert Lamm, confesó el impacto que la muerte de Terry Kath causó a sus grandes amigos.

“Pensamos que sería imposible continuar y por supuesto que consideramos acabar con la banda. Nos tomó un año tener claridad y atravesar el duelo. Terry era un hermano y una enorme influencia dentro de la naturaleza del grupo y cuando empezamos a buscar a su sustituto, comprendimos que simplemente era alguien irremplazable y que Chicago habría de cambiar, como ha sucedido”.

El mismo Jimi Hendrix quedó impresionado con la calidad de Terry Kath.

Fue así, como un 23 de enero de 1978, Terry Kath, el guitarrista original del grupo Chicago, se suicidó accidentalmente para pasar a formar parte del museo de las grandes rockstars que se nos adelantaron en la ruta hacia el más allá.

