Terry Crews revela que su esposa tuvo una mastectomía durante brote de COVID-19

Terry Crews se sinceró sobre los más recientes retos que ha afrontado con su familia durante su entrevista con Whoopi Goldberg y demás anfitriones de The View, y especialmente sobre la dura batalla contra el cáncer de su esposa Rebecca Crews.

Rebeca Crews se somete a cirugía para superar el cáncer

La esposa de Terry Crews se sometió a una doble mastectomía y cirugía reconstructiva pocas semanas antes de que los hospitales de la nación fueran invadidos por pacientes que padecían de COVID-19 y se retrasaron innumerables cirugías no relacionadas y no esenciales.

"Está increíble. En este momento está 100 por ciento libre de cáncer", dijo la estrella de Brooklyn Nine-Nine y el anfitrión de America's Got Talent el martes por la mañana. "Les puedo decir que 2020 ha sido difícil, todos ustedes. En primer lugar, hemos perdido empleos, hemos perdido niños, hemos perdido hogares antes. Pero esta amenaza fue la mayor amenaza que hemos enfrentado".

En abril, Terry Crews le dijo a Yahoo Entertainment en Totally Normal Happy Hour Instagram Live que considera que la gratitud es el ingrediente clave para la felicidad y el éxito, y que no estaba nada más agradecido que la salud de su esposa.

"Dos semanas antes de que todo el COVID-19 [pandemia] cerrará el mundo, mi esposa fue y se hizo una mamografía, encontraron cáncer de seno en etapa 1. Y se hizo una mastectomía doble”, explicó Terry Crews.

Esposa de Terry Crews gana batalla contra cáncer

Rebecca Crews de 54 años, no dudó al momento de elegir someterse a la mastectomía incluso cuando los informes de noticias continuaron sonando la alarma sobre la gravedad de la propagación potencial del coronavirus y se sometió a una cirugía exitosa el pasado 3 de marzo.

"Mi esposa dijo: 'Hagamos esto. Quiero atacarlo. Quiero asegurarme de que no tengo cáncer. Y eso fue un hombre aterrador. Fue realmente, realmente aterrador. Y nos sentamos y rezamos. y solo nos tomamos de la mano y estaba muy agradecida.

"Estaba 100 por ciento libre de cáncer. Y luego el mundo se cerró. Pero ahora estamos juntos, y tengo la oportunidad de ser la enfermera de mi esposa ... He sido el tipo que le ha estado lavando el pelo, tomando cuidar de ella, preparar la cena, lavar la ropa, limpiar la casa. Y estoy agradecido por eso, porque ella está aquí. Y no tiene cáncer".

Terry Crews, un ex jugador de fútbol profesional cuyos otros créditos incluyen The Expendables, Idiocracy and Everybody Hates Chris, y Rebecca Crews (cantante y actriz, née Rebecca King) se casaron en julio de 1989. Tienen cinco hijos y un nieto.

"Todos los días voy, 'Hombre, si la hubiera perdido, no sé qué habría hecho'. Entonces, en medio de todo esto, estoy agradecida por mi esposa. Y estoy agradecida de que ella esté aquí, que esté viva. Y que esté libre de cáncer y que viva hasta que tenga 90 años”, afirmó Terry Crews.

Te puede interesar: Terry Crews demuestra cómo prevenir el Coronavirus en Tik Tok

"Es perspectiva, hombre. Es realmente perspectiva. Puedes tomar los trabajos, puedes tomar las cosas. Podemos conseguir otro trabajo. Podemos obtener otras cosas. Pero no obtienes otra vida. Así que esa es la única cosa Estoy verdaderamente agradecido".