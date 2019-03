"Terror puro": Así será el VIII Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia

¡Así es! Murcia cuenta con muchos atractivos para amantes de lo extraordinario, del Mar Menor al río Segura, pasando por los frutos de esa huerta única en el mundo. Y, puestos a redondear la sensación de vértigo cósmico que producen las tierras del sudeste, nada como un buen festival de cine de terror y fantasía. Hablamos del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM), certamen cuya VIII edición tendrá lugar del 22 al 30 de marzo en la Filmoteca Regional Francisco Rabal.

Esta edición del C-FEM está lleno de miradas al lado oscuro de nuestra naturaleza. Además de la selección oficial, en la que encontramos títulos como Lords of Chaos (Jonas Åkerlund), The Devil’s Doorway (Aislinn Clark), y Arctic (Joe Penna), el festival ofrece un ciclo titulado La bestia que hay en mí, en cuyo seno podrán verse títulos legendarios (Posesión infernal, Carrie, Blade Runner, La semilla del diablo, Hard Candy…) y otras que van camino de serlo (Clímax, What Keeps You Alive). La sección de clásicos contiene cintas como Metrópolis, Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari. Y, además, tendrá lugar una exposición dedicada a la licántropa figura de Paul Naschy.

Además, el C-FEM ofrecerá una retrospectiva dedicada a Jaume Balagueró (cineasta que será galardonado con su premio Serial Killer) y un ciclo para niños dedicado a Hayao Miyazaki, con Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y Ponyo en el acantilado. El fin de fiesta llegará con la proyección de El hombre y el monstruo (la versión de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde rodada por Rouben Mamoulian en 1931) con música a cargo de la artista local Alondra Bentley. Y a todo esto se añade una visita a la patria bella, de la huerta sultana, disfrutando de su gastronomía y su hospitalidad antes de pasar miedo en la butaca.