¡Terribles muertes! Arturo Peniche de LUTO tras pérdida de cuatro familiares

Arturo Peniche es un famoso actor de Televisa que recientemente está pasando por un fuerte momento en su vida familiar, ya que con el corazón roto ha informado de los fuertes golpes que ha vivido su familia.

Resulta que el famoso actor de Telenovelas, Arturo Peniche manifestó en una entrevista para Televisa Espectáculos, que su alma estaba triste ante la lamentable muerte de cuatro familiares a consecuencia del Coronavirus (COVID-19), así lo detalló:

Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido, He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro; pero eso no fue todo, pues el famoso actor Arturo Peniche compartió también que otro primo suyo también dio positivo a COVID-19 y se encuentra luchando por su vida.

Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19, tengo otro primo Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del COVID-19, porque él se pudo atender prudentemente.

Anta la triste situación que ha pasado su familia, Arturo Peniche hizo un importante llamado a todas las personas que se están tomando a la ligera esta pandemia: No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad.

El actor lamenta que la gente no tome en serio la pandemia, la cual está cobrando cientos de vidas diariamente https://t.co/iHaGo4fDI9 — Programa Hoy (@programa_hoy) July 6, 2020

“Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”.

Casos similares de familia de famosos infectados

Hay que recordar también que a mediados del pasado mes de junio, el actor Alexis Ayala dio a conocer en una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, que su familia estaba de luto ante la muerte de un concuño, también a consecuencia del COVID-19.

El actor de Televisa manifestó que vivieron momentos muy difíciles desde que fue hospitalizado tras complicarse su salud a consecuencia de este virus: Desafortunadamente mi concuño falleció por COVID-19, nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo, el día de hoy es un día muy triste para mi familia.