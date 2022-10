Terrible lesión de Pedro Moreno que lo hizo salir de MasterChef Celebrity

Pedro Moreno es un famoso actor que se volvió el octavo eliminado de MasterChef Celebrity debido a una lesión que tuvo en su rodilla y recientemente aseguró que se encuentra en recuperación, a la espera pronto volver a caminar como antes.

Resulta que el cubano, de 42 años, ha expresado que una bacteria se arrojó en su rodilla y aunque pensó que sería algo pasajero, cada día eran más fuertes los dolores.

"Empecé a tener fiebres altísimas, me internaron y tuvieron que operar de emergencia. Me vine para Miami para seguir acá mi rehabilitación. Primero anduve en silla de ruedas, después anduve y ahora solo me sobra una muleta donde me apoyo", fue lo que expresó el expulsado de MasterChef Celebrity.

Pedro Moreno prefirió su salud

Hay que destacar que para el actor, salir de este reality de esta forma no fue lo mejor, pero entendía que primero era su salud que seguir compitiendo: "Estaba muy emocionado, la adrenalina que se vive en el foro esta padre, pero bueno, ya solo me resta dejar los antibióticos, ya empecé a hacer ejercicio y vamos bien".

Pedro no descarta la posibilidad de regresar a este reality, el cual le dejó un gran sabor de boca: “Cuando le dije a los productores que tenía que irme, les comenté que si había otra tercera temporada, me contemplarán y me dijeron que si, entonces todo puede suceder".

El actor habla de sus compañeros de MasterChef Celebrity

Alejandra Ávalos

Moreno aseguró que quien más le sorprendió dentro de la cocina fue la actriz Alejandra Avalos: "A casi todos los conocía, pertenecemos al medio y sabíamos quienes somos, pero sin duda Avalos tiene un sazón especial, le gusta y sabe hacerlo, es una gran contendiente".

Cabe destacar que para este cierre de año, Pedro Moreno de MasterChef Celebrity está por iniciar un rodaje de un filme y esperando que se cuadren los tiempos para regresar a los foros de televisión a inicios del próximo año.

