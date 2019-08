¡Terrible! MUERE famoso actor de Hollywood (FOTOS)

El mundo del cine se viste de luto nuevamente con la terrible noticia del fallecimiento de uno de los grandes actores del cine estadounidense conocido a nivel mundial.

Se trata de Peter Fonda quien nació en la ciudad de Nueva York el 23 de febrero de 1940, siendo hijo de dos grandes figuras sociales de Estados Unidos: Henry Fonda y la socialité Frances Seymour Brokaw.

MUERE famoso actor de Hollywood

La familia del actor dio a conocer mediante un comunicado que: “Es uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no podemos encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones… Si bien lloramos la pérdida de este hombre dulce y amable, también deseamos que todos celebren su espíritu indomable y su amor por la vida".

UN POCO SOBRE PETER FONDA

MUERE famoso actor de Hollywood

El actor Peter Fonda hizo su debut en Broadway en 1961 en la obra "Blood, Sweat and Stanley Poole", en donde resaltó como intérprete, según IMDB, debido a que esa actuación le valió grandes críticas y el premio de teatro Daniel Blum y el New Yorks Critics Circle Award a mejor actor.

Pero esas no fueron las únicas actuaciones de Peter Fonda, pues en 1963 protagonizó "Tammy and the Doctor" y después participó en "The Victors", una saga sobre la Segunda Guerra Mundial.

The Victors

Unos años más tarde, exactamente en 1967 protagonizó la cinta "The Trip" y dos años después trabajó en "Easy Ryder" como guionista y productor de cine.

HERMANO DE UNA FAMOSA ACTRIZ

Jane fonda y Peter Fonda

Peter Fonda es hermano de la actriz Jane Fonda y alcanzó grandes galardones en su vida, como lo fueron las dos nominaciones que obtuvo al Óscar: la primera vez fue en 1969 en la categoría a Mejor guión por "Easy Rider", cinta para la cual colaboró en el guion y la segunda vez que fue candidato en los premios a lo mejor del cine fue a partir de su interpretación en "El oro de Ulises" (1997), largometraje por el cual mereció el Globo de Oro a Mejor actor.

OTROS DATOS INTERESANTES DE PETER FONDA

Peter Fonda

Existe una anécdota que siempre acompañaba al actor, pues se comenta que cuando tenía 11 años, el actor tuvo un accidente que casi le cuesta la vida, ya que se auto disparó con un arma en el abdomen.

Casi nadie lo sabe pero Peter Fonda tuvo un papel detrás de la canción "She said she said" de The Beatles, pues ésta surgió cuando la estrella, George Harrison, John Lennon y Ringo Starr estaban consumiendo LSD.

