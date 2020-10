¡Terrible! Lorena Herrera rompe el silencio sobre una enfermedad que tuvo

Lorena Herrera revela cómo se encuentra su salud

A través de las redes sociales la guapa actriz Lorena Herrera, habló al respecto sobre cómo se encuentra su salud, ya que hace unos días tuvo que cancelar la grabación de un video, lo que causó intriga a los fans, quienes se preocuparon por ella.

Y es que, la famosa compartió una imagen de unos análisis que se había hecho, por lo que sus fieles admiradores especularon que quizás tenía la enfermedad de Covid-19, pero tras los comentarios, la actriz rompió el silencio y reveló que era influenza.

Tras darse a conocer que la actriz Lorena Herrera de Televisa, tuvo una terrible enfermedad, la famosa reveló que desde hace unas semanas comenzó a sentirse mal, incluso se complicó con neumonía, pero afortunadamente compartió buenas noticias a sus seguidores.

Lorena Herrera reveló que se enfermó de influenza

La famosa recurrió a sus redes sociales para revelar cómo se encuentra su estado de salud, además agradeció el apoyo que ha recibido de su familia, esposo y por supuesto de los médicos que estuvieron al pendiente de ella, por lo que ahora necesita más fuerza y energía para recuperarse.

“Hoy estoy muy feliz porque a 20 días que me empecé a sentir mal de influenza y se me complicó con neumonía, mi doctor me dio de alta”. Mencionó la famosa, de igual forma agradeció a su esposo, quien siempre estuvo al pendiente de su esposa en todo momento.

Tras darse a conocer que ahora Lorena Herrera se encuentra más feliz tras superar la enfermedad, diversos usuarios le expresaron muestras de cariño, tal y como lo hizo Maribel Guardia, Geraldine Bazán, Zoraida Gómez, Lis Vega, entre otras famosas, quienes le desearon lo mejor a la actriz.

Lorena Herrera se recupera de la influenza

