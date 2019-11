¡Terrible! Famoso actor COLAPSA y MUERE en el set de grabación (FOTOS)

El modelo y actor taiwanés-canadiense Godfrey Gao murió después de colapsar en el set mientras filmaba un programa de variedades en China, pues con 35 años fue un participante invitado en Chase Me, un reality show de televisión que ve equipos compitiendo para ganar una carrera.

Los productores del programa han dado a conocer que cayó y perdió el conocimiento mientras corría en un evento de equipo, por lo que poco después se confirmó que murió en el hospital.

¡Terrible! Famoso actor COLAPSA y MUERE en el set de grabación (FOTOS)

¿QUIÉN ES GODFREY GAO?

Godfrey Gao en 2011, fue el primer modelo masculino asiático en firmar la campaña publicitaria de la marca de lujo Louis Vuitton, luego hizo su marca en Hollywood, apareciendo en “The Mortal Instruments: City of Bones”, una película de acción basada en una popular serie de novelas.

En China También se convirtió en un nombre popular después de protagonizar el popular drama de televisión “Remembering Lichuan” y el miércoles a mitad de la filmación el miércoles.

¡Terrible! Famoso actor COLAPSA y MUERE en el set de grabación (FOTOS)

Según los medios de comunicación chinos, colapsó alrededor de las 02:00 hora local (18:00 GMT del martes), detallando lo siguiente: "El participante invitado Godfrey cayó repentinamente al suelo mientras corría. Los paramédicos en el lugar del programa comenzaron a tomar medidas para salvar vidas de inmediato y lo transportaron urgentemente al hospital".

Después de dos horas de esfuerzos para salvarlo, en el hospital se comunicó que había sufrido una muerte cardíaca repentina, por lo que los fanáticos han estado publicando mensajes en las redes sociales en recuerdo del actor.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Toda la verdad! La MUERTE de Paco Stanley es revelada por Paola Durante (VIDEO)

¡Terrible! Famoso actor COLAPSA y MUERE en el set de grabación (FOTOS)

"Te he seguido durante años y me encantó tu trabajo…No puedo creer que te hayas ido. Descansa en el paraíso" ", dijo un fanático en Twitter; por otra parte el actor australiano Remy Hii, que protagonizó la película de acción Spider-Man: Far From Home, dijo que la comunidad artística asiática no sería "lo mismo sin él.

Cabe destacar que el reality “Chase Me” presenta a concursantes que se abren camino a través de una serie de cursos de obstáculos diseñados para evaluarlos físicamente y en episodios anteriores presentan los desafíos que tienen lugar en la noche en un entorno de tipo de carrera urbana.

Únete a nosotros en Instagram