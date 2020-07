¡Terrible! Bebé de Erika Zaba también tiene Covid-19

Erika Zaba, quien es la famosa integrante del grupo de pop OV7, ha alertado a sus fans al dar a conocer una triste noticia que ha entristecido a muchos de sus fans y es que su bebé está en peligro.

Tal parece que a pesar de haber realizado todas las medidas necesarias para evitar contagiarse, Érika Zaba, su bebé y su esposo dieron positivo, y se encuentran aislados en su casa; así lo hizo saber a través de un video, donde la vocalista de OV7 narró su experiencia.

No es para menos que Érika Zaba haya mostrado su preocupación por su bebe y es que le resultó increíble haberse contagiado de Coronavirus, pues asegura, siempre tomaron todas las medidas necesarias para evitar hacerlo, y permanecieron en su casa, por lo que no se explican de qué manera pudieron infectarse.

Ante la triste y preocupante noticia, los usuarios de las redes sociales desmintieron que se hayan cuidado tal y como afirman, pues inclusive, la artista seguía realizando tutoriales, en donde recibía gente en su casa, además de celebrar un evento familiar, con la visita de su hermana y demás invitados.

¿Cómo se infectó el bebé de Érika Zaba?

La cantante narró el proceso que ha vivido desde que le anunciaron que tenía Covid-19, pues en un video publicado en su canal de YouTube, detalló varios aspectos, así como los síntomas que presentaron y las recomendaciones que les dio su médico.

Resultados de laboratorio

“Estamos muy preocupados… por Emiliano”.

Cabe destacar que Érika Zaba ha comentado que el pediatra dice que no hay ningún riesgo para Emiliano, que no hay riesgo para los bebés, pero, pues evidentemente no se sienten al cien sabiendo que sin parte de las víctimas de la mortal pandemia.

Cabe destacar que ante tal hecho Érika Zaba compartió algunas recomendaciones que su médico les dio, como estar monitoreando su oxigenación tres veces al día, a través de un aparato que se llama oxímetro, estarse tomando la temperatura, y tomar diariamente 2 litros de agua.