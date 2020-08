¡Terrible! Actriz de Televisa sufre ACCIDENTE automovilístico

Se ha dado a conocer que una famosa actriz de Televisa ha sufrido un aparatoso accidente automovilístico y ha levantado la preocupación en el mundo del espectáculo.

Se trata de la bella actriz Issabela Camil de 51 años quien asistió a las instalaciones de Televisa San Ángel para checar detalles de su próxima participación en la telenovela ''Vencer el desamor'', producida por Rosy Ocampo.

Tal parece que después de salir de la televisora no quería dar declaraciones porque aseguró llevaba prisa, amablemente se detuvo y dio una pequeña entrevista, pero al retirarse no se imaginaba lo que le iba a suceder.

Issabela Camil de 51 años quien asistió a las instalaciones de Televisa San Ángel

¿Qué le pasó a Isabella Camil?

Es por eso que al retirarse, su camioneta se llevó una raspadura, ya que la salida de esa puerta está muy justa de su tamaño y ella se inclinó un poco de más a la derecha, asustando a un poco a los presentes.

La noticia ha sido difundida a través del canal Eden Dorantes Oficial, donde se ve a la actriz batallando para desatorar la camioneta hasta que se le acerca un elemento del personal de seguridad de Televisa para guiarla e indicarle las maniobras para poder salir sin que el daño fuera mayor.

Esta no es la primera vez que ocurre un incidente en las instalaciones de Televisa San Ángel, hace tan sólo unas semanas Maribel Guardia se llevó una pluma del estacionamiento al salir del lugar en su camioneta.

Entre otras cosas, antes del incidente Issabela declaró a los medios presentes: esta pandemia del coronavirus me ha traído mucho aprendizaje, y estoy muy contenta con el personaje que tendré en la nueva telenovela de Rosy Ocampo.

TE PUEDE INTERESAR: La Bebeshita presume ARDIENTE proyecto tras dejar Enamorándonos ¿En Televisa?

Cabe destacar que las polémicas declaraciones de Bárbara Mori, ex de su esposo Sergio Mayer, Isabella dijo: no es nada importante para mí, nada referente a esa señora no tengo nada que decir, cada quien vive su vida y no me interesa, es un tema que no tiene que ver con mi vida, no sé qué dijo esa mujer, no me interesa.

¿Crees que Isabella Camil fue la culpable del accidente? ¿Te gustan las actuaciones de Isabella Camil?