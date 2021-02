¡Terrible! ABUELITA de Belinda se encuentra delicada de salud, piden oración

La cantante Belinda está pasando por un momento doloroso en su vida, pues la mamá de la famosa ha revelado a través de sus redes sociales que la señora Juana Moreno de 88 años de edad, está delicada de salud y han pedido oración por ella.

Y es que, la novia de Christian Nodal ha sido muy reservada sobre su vida privada, pero su mamá no pudo ocultar su preocupación y angustia por lo que está pasando su mamá, pero la famosa no ha mencionado algo al respecto sobre su abuelita.

Lamentablemente, la abuelita de Belinda está delicada de salud, aunque hasta el momento no se han dado más detalles al respecto, pues la mamá de la famosa recurrió a sus historias de Instagram para pedir una oración de sanidad para su pronta recuperación.

Mamá de Belinda revela que la abuelita de su hija está delicada de salud

Abuelita de Belinda está delicada de la salud

En la publicación se puede leer lo siguiente: “En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella”. Fueron las declaraciones de la mamá de Belinda.

Abuelita de Belinda preocupa a los fans de la famosa

Por su parte la famosa, no ha compartido una publicación en su perfil de Instagram, pues hace unos días presumió unas románticas fotografías y videos en sus historias para celebrar seis meses de novios con Christian Nodal, el afortunado que enamoró a la famosa.

En otra publicación, la mamá de la famosa expresó: “No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”. Aquella imagen aparecen las manos de la mamá de la artista quien sostiene las manos de la señora Juana Moreno.

Recordamos que el año pasado, la abuelita de Belinda tuvo una caída, debido al accidente estuvo hospitalizada por varios días, pero ahora que han revelado su estado de salud, la mamá de la famosa se encuentra en España.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.