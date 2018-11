Terminan las controversias entre Angelina Jolie y Brad Pitt

La actriz Angelina Jolie y su ex pareja, Brad Pitt, optaron por su separación hace ya dos años, la razón: “diferencias irreconciliables”, según las palabras de la misma Angelina, quien presentó la demanda para liquidar su matrimonio con el también actor. Sin embargo, este juicio parecía que no acabaría jamás, ya que no habían podido llegar a un acuerdo con respecto de la custodia de los menores, situación que ya les estaba afectando de forma colateral.

Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo para la custodia

Aunque se suponía que en un par de semanas la pareja de actores se vieran las caras en el juzgado para solucionar los detalles de su separación, bajo la tutela del mismo 'juez privado' que había supervisado hasta el momento su caso, tal parece que ya no será así, pues según un importante medio, finalmente Angelina y Brad Pitt, han decidido declinar este proceso, ya que su enfrentamiento legal estaba causando un impacto negativo en sus hijos.

Cabe mencionar que desde el principio fue Angelina quien solicitó la custodia en solitario de su familia, limitando de sobremanera la visita a su exmarido, pero en los documentos que estarían a punto de firmar el actor, al parecer, ha logrado mejorar por mucho, los términos en los que se versaba inicialmente la custodia y otros temas.

Así es que una vez que este tema sea acordado, lo único que quedaría pendiente con Angelina y Brad para poder cumplimentar su proceso de divorcio, sería llevar acabo la división de los bienes y propiedades que tienen en común, lo cual representa una cuantiosa fortuna calculada en cientos de millones de dólares, por lo que seguramente, tanto Angelina como Brad, ya han tomado las decisiones correspondientes para que esto no represente un inconveniente más.