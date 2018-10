Tercera temporada de 'Daredevil' se sitúa antes que 'Avengers: Infinity War'.

El pasado 19 de octubre se estrenaron los trece nuevos capítulos que llegaron a alimentar la tercera temporada de la serie de Netflix: ‘Daredevil’. Con motivo de su lanzamiento, el productor ejecutivo de la serie, Erik Oleson, y el director del área televisiva de Marvel Studios, Jeph Loeb, dieron una entrevista durante el Comic-Con de Nueva York, en la que revelaron algunos detalles que pueden pasar desapercibidos del programa, entre ellos la línea de tiempo en la que se sitúa la serie, en cuanto al Universo Cinematográfico de Marvel.

Línea de tiempo entre Daredevil y Avengers

Recordemos que la primera temporada de Daredevil en el 2015 comenzó después de The Avengers, película estrenada en el 2012, en la que Nueva York queda destruida tras la invasión de alienígenas comandada por Loki, a la cual se refieren como "El Incidente" en la serie. El héroe ciego entra justo en acción debido a que los criminales se aprovechan de esa situación para tomar el control de la ciudad.

Sobre la tercera temporada de Daredevil

Esta historia se llevaría a cabo antes del chasquido de Thanos, evento ocurrido en Avengers: Infinity War, sin embargo, eso no significa que veremos en la serie a alguno de los superhéroes que no sobrevivieron el final de la más reciente película de los Vengadores, pues la tercera temporada se centrará exclusivamente en sus propios personajes, como Karen Page (Deborah Ann Woll), la ex novia de Matt Murdock (Charlie Cox), y Wilson Fisk, alias 'Kingpin' (Vincent D’Onofrio), como ya se había mostrado en el tráiler.

"En esta temporada profundizamos más en el personaje de Karen, y revelaremos cosas sobre Karen que creo que arrojan una nueva luz sobre por qué se comportó de la manera en que se comportó en temporadas anteriores", mencionó el productor ejecutivo Oleson.

Personajes principales en la serie 'Daredevil'

No obstante, el cártel de la tercera temporada hace un guiño a los Vengadores, ya que si eres observador, notarás que justo detrás de Daredevil, se alcanza a ver la Torre de Tony Stark, donde se sitúa el cuartel de los superhéroes.