Tercera mujer acusa a Chris Noth de "Sex and the City", de agresión sexual

Una ejecutiva de tecnología de 30 años alega que fue agredida sexualmente por el actor de Sex and the City, Chris Noth mientras trabajaba como anfitriona y cantante en el restaurante Da Marino de Midtown Manhattan en 2010. Ella tenía 18 años en ese momento y Noth 55.

“Me duelen las extremidades por la mañana”, le dijo a la prensa.

El jueves, The Hollywood Reporter publicó dos relatos separados de mujeres que acusan a Noth de agresión sexual. Una afirma que fue agredida en su apartamento en West Hollywood en 2004 y la otra en su casa de Greenwich Village en 2015.

Ambas mujeres, Zoe y Lily, le dijeron a THR que Noth las violó por detrás mientras se enfrentaban a un espejo. (Noth calificó las acusaciones de "categóricamente falsas").

Relato de la tercera mujer

"Ella ha estado lidiando con el incidente traumático desde que se encontró sola con Noth en una oficina oscura. Hace muchos años". A raíz del artículo de The Hollywood Reporter, presentó su historia el jueves y proporcionó un relato de su asalto que, según dice, fue escrito en octubre de 2020. Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.

"Buscaban una anfitriona bonita que pudiera atraer a la gente al restaurante y servir como entretenimiento en las noches en las que un pianista tocaba melodías de Broadway", explica Ava acerca de haber sido contratada en Da Marino, ubicada en la calle 49 de Times Square.

A los 18 años, acababa de graduarse de un conservatorio de actuación y necesitaba desesperadamente trabajos secundarios para complementar su carrera como actriz, por lo que la oportunidad de cantar era atractiva.

Ava dice que su trabajo era pararse frente al restaurante y convencer a los transeúntes de que entraran, con el objetivo de llenar el restaurante con suficientes clientes para que ella pudiera actuar.

“Cuanto mejor era el cebo, más tiempo podía cantar”, sostiene.

Cuando Noth venía a Da Marino, siempre estaba intoxicado, afirma Ava. "No recuerdo en detalle cuántas veces hablamos, pero con mucha familiaridad, una noche le dijo a mi jefe que cantaría con él aunque todavía no había llenado el restaurante". Interpretaron personajes en sus dúos de canciones, y en su mesa, hablaron sobre su carrera y su ciudad natal de Toronto. "Amo a las mujeres canadienses", recuerda que él dijo mientras la jalaba repetidamente sobre su regazo mientras la toqueteaba y "me presionaba contra su erección".

Ella dice que la confundió en ese momento porque, en cierto nivel, fue emocionante. Ella estaba llamando la atención de Noth, a quien había visto como el personaje icónico de Big on Sex and the City:

“Recuerdo cómo su mano electrizante, la mano que vi sostener a Carrie Bradshaw en Sex and the City."

Al final de su turno, alrededor de la 1 a.m., el gerente de Ava le informó que le pagaría en la oficina, a la que se podía acceder desde la cocina. Mientras recogía su abrigo y el sobre con dinero en efectivo, las luces se apagaron detrás de ella. Recuerda que Noth había entrado en la oficina.

“Actuó como si nos hubiéramos escapado juntos de manera intencional y clandestina”, relata. En cambio, lo encontró "descuidado", "pesado" y "fuerte".

“Al principio, sentí que era la única persona en el universo que podía oírme decir que no”, comparte. Ella dice que Noth comenzó a besarla y presionó su cuerpo contra un escritorio. Después de bajarle las medias para penetrarla digitalmente, sintió su tampón.

“Tenía tantas esperanzas de que eso fuera el final”, recuerda. En cambio, Noth le preguntó si estaba al final de su período y continuó tocándola. Se deslizó en una silla de oficina para crear más distancia y presionó sus brazos y piernas contra su cuerpo, empujándolo lejos. "Me duelen las extremidades por la mañana".

"No escuchaba 'no', pero me escuchó cuando dije 'no aquí' y lo convenció de que me reuniría con él en otro lugar", explica. La idea de mudarse a su casa inspiró a Noth a detenerse y le dio la oportunidad de escapar de la oficina y de su alcance.

Tercera mujer acusa a actor de "Sex and the City", de agresión sexual

El actor de Hollywood Noth le dijo que enviaría un automóvil una vez que llegara a su apartamento. Después de que Noth salió del restaurante, Ava se fue a casa sin la intención de ir. Él le envió un mensaje de texto desde su casa, esperándola y pidiéndole su dirección, pero ella nunca respondió.

Al día siguiente, llamó a sus padres, que se habían hecho amigos de los propietarios y la dirección de Da Marino cuando visitaron Nueva York.

Escucharon la historia de Ava con incredulidad, tratando de darle sentido a un restaurante que creían que protegería a Ava como a una familia.

En una llamada con Ava, ella dice que el propietario rechazó sus afirmaciones sobre Noth: “Me dijeron que él [Noth] nunca estaría interesado en alguien tan insignificante como yo. Nunca volví ". (Da Marino no respondió a las solicitudes de comentarios; el propietario en ese momento, Pasquale Marino, falleció en 2015).

