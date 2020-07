Teoría de Avengers 5: ¿Thor será el único miembro original?

Marvel Cinematic Universe se está preparando para una nueva era de películas y programas de televisión, con personajes antiguos y nuevos. El futuro del MCU podría incluir una quinta película de los Vengadores, que podría tener a Thor, convirtiéndolo en el único miembro original del equipo, así es como podría funcionar.

¿Thor es el único miembro original?

El MCU como se conoce ahora comenzó en 2008 con Iron Man de Jon Favreau, que presentó a los espectadores a Robert Downey Jr. como Tony Stark/ Iron Man y sentó las bases para la llegada de los Vengadores a través de una escena posterior a los créditos.

Desde entonces, el MCU ha producido más de 20 películas, con sus primeras tres fases, conocidas colectivamente como Infinity Saga, llegando a su fin con Spider-Man: Far From Home, que le dio al público una mirada al mundo después de la inversión inversa. y sin Iron Man siguiendo los eventos de Avengers: Endgame.

La cuarta película de Avengers también vio el final de los arcos de otros Avengers originales, pero hay uno que continuará siendo una parte activa del MCU: Thor. God of Thunder será el primer personaje de MCU en obtener cuatro películas en solitario, y se espera que Thor: Love and Thunder llegue en 2022.

¿Cuál es el futuro de Thor?

Después de un comienzo difícil, Thor se ha convertido en un favorito entre los fanáticos de MCU, que esperan ansiosos por ver qué hará en su nueva película en solitario, que también verá el regreso de Jane Foster, Valkyrie y Korg, y bienvenidos los Guardianes de la Galaxia de alguna manera.

Por supuesto, el futuro de Thor más allá de Thor: Love and Thunder es desconocido, así como la lista de MCU más allá de los títulos lanzados en 2022.

Pero si el futuro del MCU, ya sea la fase 4 o 5, es incluir una nueva película de los Vengadores, Thor debería ser parte del equipo, convirtiéndolo en el único miembro original del equipo que aún está activo. Así es como podría funcionar y cómo beneficiaría al personaje.

Avengers: Endgame vio a los héroes sobrevivientes unir fuerzas para recolectar las Piedras Infinitas de diferentes lugares y puntos en el tiempo para poder revertir el golpe de Thanos, que acabó con la mitad de la vida en el universo al final de Avengers: Infinity War. Black Widow murió durante esa misión, mientras ella y Hawkeye viajaron a Vormir en 2014 para obtener la Piedra del Alma.

El sacrificio de Black Widow

Allí, el guardián de la Piedra, Cráneo Rojo, les dijo que la Piedra solo podía adquirirse sacrificando a alguien que aman. Después de una pelea, Natasha se sacrificó para que Hawkeye pudiera tomar la Piedra, regresar a su tiempo y ayudar a revertir el golpe. Aunque los fanáticos la verán una vez más en Black Widow, la película está ambientada entre Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, y es poco probable que Marvel la traiga de vuelta de entre los muertos.

Las historias del resto de los Vengadores también terminaron en Endgame, algunas trágicamente, otras no tanto. Tony Stark se sacrificó para salvar el mundo; A Steve Rogers se le dio la vida que no pudo vivir junto a Peggy Carter, y le pasó el manto del Capitán América a Sam Wilson/ Falcon; Hawkeye protagonizará su propio programa de televisión Disney + junto a Kate Bishop, quien podría o no tomar su lugar; y los derechos complicados de Hulk hacen que su futuro de MCU sea desconocido (y no del todo posible).

Thor, por otro lado, venció a sus propios demonios y volvió a ser heroico, y al final de Endgame, estaba listo para emprender nuevas aventuras con los Guardianes de la Galaxia. Esto convierte a Thor en el único Avenger original con un futuro real en la MCU, que no tiene que limitarse solo a Thor: Love and Thunder.

El tiempo de Thor en el MCU recibió una extensión, a diferencia del resto de los Vengadores, especialmente el Capitán America y Iron Man. Se dijo mucho sobre los contratos de los actores que interpretaron a los Vengadores, ya que no cubren más allá de Avengers: Endgame, lo que significa que el tiempo de sus personajes ya se había establecido, y se notaba.

Capitán América y Iron Man

Los arcos del Capitán América y Iron Man estaban llegando a su fin natural, razón por la cual los fanáticos esperaban verlos irse en Endgame (aunque eso no hizo que sus despedidas fueran menos emocionales). Lo que le permitió a Thor quedarse un poco más es Thor: Ragnarok, que le devolvió la vida a su trilogía.

De los tres Vengadores originales que obtuvieron películas en solitario, Thor tuvo la presentación más débil y una segunda película aún peor. Thor: The Dark World es considerado por muchos como la peor película de MCU hasta la fecha, y tiene muchos defectos, uno de los más grandes es que Thor no experimentó ningún cambio, en comparación con Iron Man y el Capitán América en sus películas en solitario.

Thor era un personaje plano con cero sentido del humor y personalidad, una imagen que continuó en The Avengers y Avengers: Age of Ultron, pero Taika Waititi llegó e hizo algunos cambios muy necesarios en Thor: Ragnarok. Thor recibió una personalidad y Waititi aprovechó las habilidades cómicas de Chris Hemsworth, haciendo que el personaje fuera interesante y divertido de ver. Este nuevo y mejorado Thor continuó en Infinity War y Endgame y le abrió la puerta para obtener una cuarta película en solitario.

Thor puede tener fácilmente un futuro más allá de Thor: Love and Thunder, incluso si personajes como Jane Foster y Beta Ray Bill pueden reemplazarlo, ya que el público quiere ver más de él ahora que cambió para mejor, y todavía hay muchas historias que puede ser explorado ya que no es humano, lo que significa que puede vivir más que otros personajes.

Con cinco de los seis Vengadores originales ya sea muertos, retirados o involucrados en conflictos detrás de escena, el equipo en un posible Avengers 5 tendría que estar formado por personajes que ya se han introducido en la Saga Infinita, como el Capitán Marvel, Black Panther, Doctor Strange, Scarlet Witch, etc., junto con algunos de la fase 4.

Aunque la mayoría de estos son personajes con los que el público ya está familiarizado, el nuevo equipo de Avengers podría beneficiarse de tener el único Avenger original restante.

Al tener a Thor, no solo tendrían una especie de mentor o líder, sino que también le daría a la audiencia una sensación de familiaridad y un toque de nostalgia, ya que es un vínculo con el equipo que comenzó todo. Además, el equipo podría usar su sentido del humor, ¿te gustó el giro de personalidad que le dieron al personaje de Thor?.