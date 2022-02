Teoría conspiranoica de Kanye West involucra a Kim, Disney, Clinton y el racismo

Kanye West nuevamente ha dado de qué hablar, pues en un arrebato más compartió en sus redes sociales una “teoría conspiranoica” que involucra a su ex esposa Kim Kardashian, a Disney, Hillary Clinton, Pete Davidson y hasta al racismo.

El pasado fin de semana Kanye realizó múltiples publicaciones, pero al parecer segundos después de realizarlas se arrepintió y decidió eliminarlas, algo que ya es bastante común en él.

Pero en esta ocasión de todas sus publicaciones de Instagram hubo una que llamó la atención, pues sin duda parece una verdadera “teoría conspiranoica” que involucra no solo a su exesposa y a otras celebridades, sino también a Disney y al racismo, por eso en La Verdad Noticias hemos decidido explicarte cómo se relacionan todos estos elementos según Kanye.

Teoría conspiranoica del rapero

Asegura que en un acto racista quieren callarlo

Como sabemos, tras su separación con Kim, toda la ira de Kanye está recayendo sobre Pete Davidson, pues básicamente lo culpa de haberle “robado” a su esposa, incuso ha amenazado con golpearlo en su nueva canción. Pero ¿cómo se involucran los demás personajes?.

De acuerdo con Kanye, Hillary Clinton (su ex rival en las elecciones presidenciales) envió a Davidson a enamorar a Kim. Según él rapero, como defensor de Trump él no encaja en lo que se “esperabaría de un negro” y por eso están detras de él en un acto de “racismo”.

Asegura que en esta conspiración “que busca callarlo” está involucrado Disney y que por ello la compañía ha pedido que se produzca un nuevo reality de las Kardashian involucrando a un miembro de “Saturday Night Live”, programa que se emite en ABC que pertenece a Disney.

El rapero ha sido una fuente de controversia en los últimos años

En su publicación Kanye explica su teoría conspirativa, pues escribió: "Disney es dueña de Hulu. Disney quiere influenciar a un target por edad de audiencia más grande. Disney eligió al actor Skete [Pete Davidson] para actuar en una narrativa aún mayor pero 'por alguna razón decidieron no proporcionarle un esitlista'. Escribí esa parte intencionadamente para hacerme el gracioso. Hago bromas para expresar mi posición como hace 'Saturday Night Live' (donde trabaja Pete) que es también de Disney".

Continuó diciendo: "Bob (Iger, presidente de Disney) compró Marvel y Disney para ganar mayor influencia en el mercado adolescente. Ellen (Generes) y Hillary (Clinton) llevan años susurrándole al oído a Kim. Skete ha llevado gorras falsas de Trump para ridiculizarme por no mantenerme en mi lugar de negro como votante y tirándome dardos por mi salud mental. Es un peón. Yo no estoy loco. No habría conseguido este gran impacto en la cultura en los últimos 20 años si lo estuviese. Esta es la historia real. Todos los demás tienen miedo. Pero ahora que han jugado con mi familia ya estaría".

¿Qué religión es Kanye West?

El rapero Kanye West es un cristiano practicante y sus puntos de vista religiosos, así como su matrimonio con Kim Kardashian, han sido una fuente de atención sustancial de los medios.

