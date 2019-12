Teo de Pepe y Teo revela cómo salió del closet

La tarde del 15 de diciembre la famosa youtuber Fernanda Blas subió a su canal de youtube la segunda parte de los videos que realizó en colaboración con Pepe y Teo, famosos youtubers LGBTIQ.

En la primera entrega, Fernanda Blaz tuvo la oportunidad de platicar con Pepe, quien le reveló secretos de su relación abierta y nos compartió tips para poder llevar una relación sana con tu pareja teniendo este tipo de acuerdos.

En esta ocasión fue el turno de Teo quien reveló cómo fue el proceso que tuvo que vivir para poder llegar a ser lo que es hoy en día. Fernanda Blaz comenzó preguntándole a Teo como fue que descubrió que pertenecía a la comunidad gay, a lo que Teo contesto entre risas.

“Creo que a la mayoría nos sucede, que desde chiquitos nos damos cuenta que somos parte de algo diferente” “Siempre me incline a lo que se dice es lo femenino, por ejemplo: Bailar, jugar a las barbies, me juntaba con muchas niñas, me encantaba jugar con mi hermanita, decía “ay si quiero jugar a encontrar a mi marido perfecto” y todos decian mmm, bueno, igual y no lo hagas tanto”

Teo comenta que su familia reaccionó muy bien a todo, aunque llegó a pensar que su familia podría reaccionar mal, al grado de echarlo de su casa, por lo que decidió guardarlo hasta que termine la universidad; Pero fue su hermana la primera a quien le confesó la verdad a la edad de 17 años.

Lo que cambió completamente sus planes de guardar el secreto, fue uno de sus primeros amores, con el que fue descubierto por su madre en plenos besos, lo que causó conmoción en su esta por semanas, y lo que la llevó a confesar al padre de Teo las preferencias de su hijo, pero este reacciono de la mejor manera, tomándolo de la forma más normal, dándole a Teo la tranquilidad de que su familia lo apoyaba en todo.

“Ya cuando me di cuenta que en realidad me gustaban los hombres, estaba yo en segundo de secundaria y dije “Ay creo que me gusta Nachito” pero dije creo que ahora no es buen momento para decirle al mundo que me gusta Nachito y de ahí tuve que esconderlo todavía un ratito y fue hasta la prepa que salí del closet con mis amigos”

Además confiesa que jamás tuvo nada con ninguna mujer, ya que desde muy pequeño pensaba que eran muy bonitas pero no las quería cerca de una manera sexual, sino que sólo quería formar amistad con ellas.

