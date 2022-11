Tenoch Huerta rompe el silencio sobre el bullying que sufrió en su infancia

Tenoch Huerta continúa con la promoción de la película Black Panther: Wakanda Forever; sin embargo, durante su paso por el programa Sale el Sol, el actor participó en una dinámica muy especial.

Durante una sección de preguntas y respuestas junto a la presentadora Mónica Noguera, el artista fue cuestionado por su infancia, momento que reveló:

¿Qué le hicieron a Tenoch Huerta y quiénes fueron?

“De chavillo sufrí bullying ahí de repente, pero salvo ese pequeño, que no estuvo tan divertido, lo demás fue de mucha plenitud y mucha diversión”, comentó.

El bullying en la infancia de Tenoch Huerta

El bullying en la infancia de Tenoch Huerta

Sobre el motivo por el que sufría agresiones, Tenoch explicó: “Por gandallas, nada más, porque yo vengo de una familia muy amorosa y estable y mis vecinos vienen de otros contextos, no todos obviamente, pero eran bastante más cabezones los hijos de su madre”.

Al respecto de qué forma influyó esta situación en su vida, Huerta manifestó: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”.

Sin embargo, el actor destacó: “pero yo he conocido mucha gente que nunca tuvieron bullying y tienen un gran carácter, hacen cosas chingonas, y de hecho mucho más pronto encuentran su camino, mucho más pronto ejercen su derecho a ser felices y construyen felicidad, entonces, el bullying no forma el carácter.

Tal vez te interese.- Tenoch Huerta se quita la ropa y muestra atrevida foto a sus fans

¿Qué opina Tenoch Huerta acerca del racismo?

¿Qué opina Tenoch Huerta acerca del racismo?

“Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”.

Al respecto del racismo, el actor de 41 años expresó: “Es un sistema bien complejo y bien grande que tiene aproximadamente 500 años, no es que antes no existiera la discriminación, pero no te discriminaban por el color de tu piel o tu origen étnico o como hablabas, entonces es un sistema completo y complejo que nos pesa como sociedad, es momento de empezarlo a derribar”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.