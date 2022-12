Tenoch Huerta revela que tuvo una complicada infancia por vivir en Ecatepec

Tenoch Huerta asegura que "no es facil venir" de Ecatepec.

Tenoch Huerta se ha convertido en uno de los actores más importantes de la industria en México, esto tras haber formado parte de “Black Panther: Wakanda Forever”; sin embargo, el camino para alcanzar el éxito no fue fácil y recientemente confesó habló de la infancia que vivió en Ecatepec.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que tras haber interpretado a Namor, el antagonista de Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta, se ha convertido en un referente de México a nivel internacional.

Y pese a que se muestra orgulloso de sus orígenes, el actor ha confesado que “venir de Ecatepec no es facíl”, al ser considerada como una de las zonas más peligrosas de México.

Tenoch Huerta habla de su infancia

¿Cómo fue la infancia de Tenoch Huerta?

El actor y activista Tenoch Huerta, creció en Ecatepec, zona en la Ciudad de México, que es conocida con sus altos niveles de delincuencia, por lo que sus ciudadanos constantemente sufren de prejuicios.

Con ello, Tenoch Huerta, reconoce que su entorno en muchas ocasiones fue de violencia, por lo que admite que no su infancia en Ecatepec, no fue sencilla.

“No es fácil venir de ahí. Puedes pasar horas antes de llegar a la estación de metro más cercana, hay violencia”, dijo.

Sin embargo, el actor, admite que sus papás fueron de gran importancia para que la actuación llegará a su vida, pues fue su padre quién lo obligó a prepararse como interprete:

“Cuando tenía 16 años, mi padre me insistió que me volviera actor, me obligó a tomar talleres. El taller era por dos o tres semanas, al final pasé nueve meses en él. Me gustaba mucho, pero nunca fue mi plan de vida, era simplemente un hobby” dijo.

Pese al gran talento que Tenoch Huerta siempre demostró en la actuación, su carrera no fue sencilla, sobre todo por los estereotipos y discriminación que suele existir en la industria, ante la falta de “gente morena” en las pantallas.

¿Qué edad tiene Tenoch Huerta?

¿Cuántos años tiene Tenoch Huerta?

El actor Tenoch Huerta, actualmente tiene 41 años de edad y tras haber formado parte de Marvel Studios, es uno de los actores mexicanos más reconocidos en Hollywood.

Tenoch Huerta, ha sido parte de diversas producciones, siendo la serie “Narcos México” una de las más importantes; sin embargo, es "Black Panther: Wakanda Forever" la que le da fama internacional.

