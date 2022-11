Tenoch Huerta habla de la edición que recibió su parte íntima en Black Panther 2

La edición que recibió el cuerpo del actor en el corte final de 'Wakanda Forever' ha causado controversia en redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que en redes sociales comenzaba a circular una fotografía extraída de una escena de Namor en ‘Black Panther: Wakanda Forever’, la nueva película de Marvel Studios y en la cual se aseguraba que la parte íntima de Tenoch Huerta había sido editada en el corte final.

Ante la polémica que causó esta teoría, el actor mexicano habló al respecto en una reciente y exclusiva entrevista que ofreció a la revista Rolling Stones, a quien le asegura que no hubo edición alguna a su cuerpo y que la foto que lo muestra con un prominente atributo masculino es totalmente falsa.

Fans aseguran que Marvel Studios redujó el tamaño del paquete del actor para evitar incomodidades al público.

“Lo único que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin el bulto, esa es la original! No, quiero decir, no voy a mentirle a la gente, todos los hombres en el mundo, tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré, la correcta, la real es la foto de la derecha”, declaró el antagonista de ‘Black Panther 2’ entre risas a Rolling Stones.

No descarta volver a dar vida a Namor

El actor mexicano impactó a todos con el físico que mostró en pantalla.

Por otro lado, el actor, quien sigue triunfando en las premiaciones, reveló que se siente comprometido a mantener su físico por si llegara a darse la oportunidad de que Marvel Studios lo volviera a invitar para dar vida al rey de Talokan una vez más en el cine.

“Me preocupa, mi entrenador me dijo: ‘Está bien, hombre, ahora puedes descansar, puedes relajarte y tomarte tu tiempo pero no demasiado, porque si tienes que interpretar a Namor una vez más, debes pasar por el mismo proceso nuevamente. Así que es mejor que te cuides y no te vuelvas loco con los tacos’”, dijo Tenoch Huerta.

¿Qué edad tiene Tenoch Huerta?

El actor mexicano ha logrado forjar una exitosa carrera en Hollywood.

Tenoch Huerta nació el 29 de enero de 1981, por lo que ahora tiene 41 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, el actor nacido en Ecatepec de Morelos, Estado de México inició su carrera artística en 2006 pero antes se desempeñó como camarógrafo de TV Azteca. Hoy en día, es un destacado actor de Hollywood.

Fotografías: Redes Sociales