Tenoch Huerta comparte ilustración contra el racismo y causa polémica

El actor Tenoch Huerta ha compartido en sus redes sociales imagen contra el racismo, pero inesperadamente desató polémica y recibió críticas. Cabe indicar que el famoso, protagonista de “güeros” es uno de los actores que se ha encargado de visibilizar el racismo en México.

Las ilustraciones compartidas por el actor son del diseñador Wee Montoya, quien constantemente comparte en su cuenta de Instagram imágenes para visibilizar la discriminacion racial en el país.

Junto con una de las ilustraciones el diseñador Wee Montoya escribió: “México es racista aunque duela aceptarlo, duele mas el racismo”.

Actor desató polémica por sus publicaciones

Creo que esta les va a dar mucho coraje entripado... porque no más somos el 80%

NO SOMOS LA MINORÍA, ellos sí. pic.twitter.com/M4i31X6nXA — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) December 29, 2021

Si bien las imágenes fueron compartidas originalmente por el ilustrador se hicieron virales luego que el actor las compartió en su cuenta de Twitter, donde habló del racismo que existe en el país, pero sus opiniones no fueron bien recibidas por algunos internautas.

“Creo que esto les va a dar mucho coraje entripado... porque no más somos el 80% NO SOMOS LA MINORÍA, ellos sí”, escribió el actor junto con una imagen en la que se podía leer “México es prieto”, pero la publicación del actor no fue bien recibida.

“Estimado, no se trata de ser moreno o blanco, qué ganamos por resaltar una supremacía de gente caucásica o gente morena. Somos humanos, somos mexicanos. Para qué estar señalando ese orgullo de ser prieto o güero? Para alimentar el odio y resentimiento entre nuestro pueblo?” se lee entre los comentarios que recibió el famoso.

Así mismo otros internautas aseguraron que el es propio actor quien se siente acomplejado por su color de piel. “El de los corajes eres tú, mi estimado, que ni siendo una mayoría aplastante puedes superar tus complejos” se lee en uno de los comentarios.

¿Qué edad tiene Tenoch Huerta?

El actor se ha pronunciado en contra del racismo en múltiples ocasiones

El actor Tenoch Huerta nació el 29 de enero de 1981, por lo que actualmente tiene 40 años de edad. Además de sus estudios actorales el famoso también cursó la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la FES Aragón.

