Tenki no Ko: Makoto Shinkai agrega una nueva secuencia final a la película

Weathering with You (Tenki no Ko), la película de anime más reciente de Makoto Shinkai, se transmitirá por primera vez en las cadenas de televisión terrestres japonesas del circuito de televisión Asahi el 3 de enero de 2021. La Verdad Noticias te recuerda que Shinkai es el galardonado director de Your Name.

Para la ocasión, el famoso director supervisó una nueva secuencia final de un minuto que se mostrará después de los créditos y que solo será visible en esta transmisión. El clip presentará un mensaje de ánimo para el nuevo año, después de un año de pandemia.

Después de todo, el título de Weathering with You (El tiempo contigo) implica la sensación de querer superar el clima adverso y las dificultades junto con otras personas. Las escenas abarcan grandes paisajes de tempestad y calma, así como no perder la fe en lo que es importante para cada persona.

Foto: Clip de Tenki no Ko

Más sobre la película Tenki no Ko

Weathering with You se estrenó el 19 de julio de 2019 en los cines de Japón y generó una recaudación de 14.19 mil millones de yenes, lo que la convierte en la película más exitosa del año. El filme de anime llegó a proyectarse en varios cines del mundo mucho antes de la pandemia de COVID-19 y rápidamente consiguió ser de las favoritas en cinemas.

La película está protagonizada por Hodaka, quien, durante el verano de su primer año de escuela secundaria, escapa de su remota isla natal para refugiarse en Tokio. Aquí, Hodaka pronto se encontrará enfrentando limitaciones financieras y personales.

El encuentro con Hina, una chica brillante y de voluntad fuerte, cambiará el curso de los acontecimientos porque la joven posee una extraña y maravillosa habilidad: el poder de detener la lluvia y hacer brillar el sol a voluntad. ¿Ya has visto Tenki no Ko? ¿Qué opinas de una nueva secuencia final para los fanáticos?

