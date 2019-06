"Tengo que seguir levantando la voz en pro del respeto y la diversidad" Morganna Love en exclusiva

"Tengo que seguir levantando la voz en pro del respeto y la diversidad" Morgana Love en exclusiva

Morganna Love es considerada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México en el mundo, este acto la ha llevado a ser una representante de la comunidad LGBT, de gran potencial.

¿Cómo te ha tratado la Riviera Maya?

Fíjate que la Riviera Maya se ha significado algo muy lindo para mí, desde hace cuatro años cuando vine a una marcha Pride y formé una familia, ya que en ese tiempo yo estaba alejada de mi familia en cuestión, fue muy lindo de encontrar.

Fue proceso complicado para mí y para mi familia, yo tenía muchos prejuicios en contra de las personas trans y yo no quería ser una de ellas, pero bueno eso no se escoge eso no se elige, cuando mi terapeuta me dijo que era lo que estaba pasando conmigo, me dijo que era algo normal y natural. Me di cuenta que yo podía seguir haciendo, que podía seguir cantando ópera, que podía seguir actuando y que no tenía que dedicarme a algo que no quisiera, ese fue el momento para mí pero me tomo cuatro años entenderlo para poder estar bien conmigo misma.



¿Cómo encontraste esa paz?

Después de mi cirugía de reasignación de sexo, todo se mejoró, después pude adquirir esa paz mental que tanto necesitaba, y esa paz espiritual, mi mamá se tardó un año en aceptarlo, y me dijo que no importa si era su hijo o su hija, me quería a su lado. Y ese es el amor incondicional, mi papá se tardó nueve años en aceptarlo.

¿Cómo va tu carrera en este momento?

Después de estar en la revista Forbes, como una de las mujeres más poderosas de México me dio un giro de mentalidad, porque yo lo único que quería era cantar ópera, digo vengo regresando de Londres y de Bélgica, haciendo mi debut como actriz en Europa y cantante en Londres. Después de esto dije, tengo una responsabilidad social, tengo que seguir levantando la voz en pro del respeto en pro de la diversidad, en todo casos todos somos diversos no hay otra persona igual a otra.