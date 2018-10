“Tengo mas sexo que nunca“: Enrique Iglesias hace fuertes declaraciones de su vida sexual

Como recordaremos el famoso cantante Enrique Iglesias tiene una fuerte y estable relación sentimental con la bellísima ex tenista Anna Kournikova, con quien por cierto, tiene dos hermosos hijos Nicholas y Lucy.

Recientemente, el cantante fue tema polémico, pues en uno de sus conciertos beso en la boca a una de sus fans.

Enrique Iglesias comparte como es su vida intima

Uno de los cantantes que por lo general siempre trata de complacer a sus fans y seguidores durante sus presentaciones, es Enrique Iglesias, pues además de su música, el artista tiene la costumbre de besar y abrazar a sus incondicionales en pleno espectáculo.

Enrique Iglesias tomándose una foto con una sus fans

Sin embargo, las imágenes que circularon hace unos días por la red han dado mucho de qué hablar, pues el cantante aprovechó uno de sus conciertos en Ucrania para consentir con un beso más que apasionado a una de sus fanáticas . En las escenas se ve a Enrique recibir un regalo de una mujer que esta junto a él en el escenario, posteriormente, ella lo abraza y le da un beso en la boca, pero en esta ocasión, a diferencia de otras, los labios del artista y de la fan estuvieron pegados por largo tiempo.

Enrique Iglesias besando a una de sus fans en su reciente presentación en Ucrania

Al parecer este acontecimiento parece no haber afectado la relación del cantante con Anna Kournikova, pues recientemente declaró que su relación vive uno de sus mejores momentos. A diferencia de otras parejas que no pueden evitar que la pasión se atenúe con el paso del tiempo y sobre todo, con la llegada de los bebés, Enrique y Anna pueden presumir abiertamente, como acaba de hacerlo el cantante, de mantener relaciones sexuales con más frecuencia que nunca desde que ejercen como orgullosos padres de los bellos mellizos Nicholas y Lucy.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias

"Creo que ahora tengo más sexo que nunca. El sexo no se ha visto reducido en lo más mínimo", expresó Enrique justo antes de que haga su próxima presentación en Londres.

Enrique y Anna se estrenaron como padres hace ya casi un año, el acontecimiento se vio marcado, entre otras cosas, por la gran capacidad de Anna para mantener oculto su embarazo y disipar cualquier pista que pudiera poner en alerta a los medios de comunicación. Por otro lado, el interprete de “Heroe“, parece haberse relajado un poco en cuanto a su intimidad personal y familiar se refiere, al hablar sin mesura sobre la maternidad de su hermosa pareja, Anna Kournikova.

Enrique Iglesias, cargando en sus hombros a uno de sus bellos mellizos.

"Como cualquier otra pareja, nosotros tenemos nuestros altibajos y lo nuestro nunca ha sido del todo perfecto. Pero es perfecto de alguna forma y lo es para mí. Es increíble ser testigo de lo buena madre que es. Es increíble ver a una madre hacer todo lo que hace, ese momento en el que salen a relucir los instintos", comentó el celebre cantante.

Enrique y Anna hasta el momento no han fijado una fecha para llevar acabo una boda, pues para la pareja esto es solo un procedimiento que no significa nada para ellos, pues han demostrado que su relación - que por cierto es de casi 20 años - no necesita de un protocolo para estimarla.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias, siempre luciendo felices y enamorados.

"Estamos muy felices tal y como estamos. Cuando llevas tanto tiempo con la misma persona, llega un punto en el que ya sientes que estás casado. Creo que la única diferencia entre otras parejas y nosotros es que nosotros no hemos tenido que caminar hasta el altar", ha asegurado orgulloso.

Sin duda alguna, esta pareja es todo un ejemplo de pareja, pues juntos han permanecido en las buenas y en las malas.