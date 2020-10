Tenet de Christopher Nolan no fue un éxito, admite el CEO de Warner

El CEO de WarnerMedia, John Stankey, admite que el estreno en cines de Tenet no fue un éxito. Originalmente programada para salir en julio, la fecha de lanzamiento de la película se retrasó varias veces debido a la pandemia de coronavirus en curso.

Después de debutar internacionalmente a fines de agosto, Tenet llegó a los cines de EE. UU, a principios de septiembre, convirtiéndose en el mayor estreno en cines desde marzo. Sin embargo, muchos cuestionaron la logística de la logística del ansiado estreno de Christopher Nolan.

En ese momento, los cines en mercados clave de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles todavía estaban cerrados, y los médicos aconsejaban a las personas que no fueran al multicines.

Chritopher Nolan planeaba el estreno de 23 de julio de 2020 antes del COVID-19

Christopher Nolan no obtiene el éxito esperado

Si bien Tenet obtuvo el fin de semana de apertura de taquilla más alto desde que comenzó la pandemia, su desempeño comercial fue decepcionante. Incluso con los estándares "nuevos normales", la película de Christopher Nolan tuvo problemas y solo generó $ 50.6 millones a nivel nacional al momento de escribir este artículo.

Dado que Tenet costó $ 200 millones para producir y necesitaba recaudar al menos $ 500 millones solo para cubrir los gastos (una cifra que no podrá alcanzar), es justificable preguntarse si valió la pena seguir adelante con el lanzamiento de Tenet este año. Desde la perspectiva de Stankey, no fue un éxito rotundo.

Stankey discutió el lanzamiento de Tenet y su respuesta a los números de taquilla:

"No puedo decirles que nos alejamos de la experiencia de Tenet diciendo que fue un jonrón ... Estoy feliz de haberlo hecho. Creo que el equipo fue increíblemente creativo. Creo que aprendimos algunas cosas sobre lo que hicimos. Creo que si los cines estuvieran abiertos en todo el país, si California y Nueva York estuvieran abiertos, tendríamos un poco de latitud ... Así que tal vez cuando lleguemos a un lugar donde haya una huella un poco más consistente, podamos hacer algo más".

¿Fracaso de "Tenet" afectará otras películas de Warner?

A raíz de la actuación de taquilla de Tenet, una serie de películas de Hollywood de grandes estudios que estaban programadas para el otoño y el invierno, como Black Widow y No Time to Die, se retrasaron hasta 2021. Los estudios vieron que no era factible lanzar una inversión masiva solo en cines en este momento, pero curiosamente, WB actualmente tiene a Wonder Woman 1984 programada para el día de Navidad, pero no hay garantía de que mantenga esa fecha.

Los comentarios de Stankey indican que el estudio vigilará de cerca cómo progresan las cosas antes de tomar una decisión sobre el lanzamiento de Wonder Woman 1984, lo que significa que podría retrasarse nuevamente.

Wonder Woman 1984 podría cambiar nuevamente su fecha de estreno debido a la pandemia

Si bien Nueva York está permitiendo que las salas de cine vuelvan a abrir ahora, eso puede no ser suficiente para alentar a WB a seguir adelante con algo como Wonder Woman 1984, especialmente con nuevos casos de coronavirus en aumento nuevamente. Los cines aún tendrán una capacidad limitada según los protocolos de salud y seguridad, lo que afectará la cantidad de películas que pueden recaudar.

En cuanto a Tenet, debería tener un gran éxito cuando llegue a las plataformas de medios domésticos. Es probable que algunas personas que no lo vean en los cines paguen para ver Tenet en formato digital o Blu-ray. Eso ayudará a disminuir el golpe de la mala venta de entradas, pero cualquiera que sea el resultado final definitivamente estará muy lejos de lo que la película habría hecho en circunstancias normales.

En retrospectiva, WB claramente habría sido mejor posponiendo Tenet hasta 2021 o explorando un método alternativo de distribución para llevar la película a más personas de manera segura. En cambio, van a sufrir pérdidas, pero parece que han aprendido lecciones valiosas de la experiencia.

¿Crees que "Tenet" debió posponer su estreno hasta 2021?, ¿Te parece que los cines se recuperarán de la pandemia de coronavirus en esas fechas? Dinos que piensas en los comentarios.