Tenet: Lanzamiento de la película de Christopher Nolan será en agosto

Warner Bros ha eliminado la película "Tenet" de su calendario de lanzamiento, dando un gran golpe a la industria de la exhibición en un momento en que las salas de cine esperaban fijar su reapertura para el debut de finales de verano del thriller de ciencia ficción de Christopher Nolan.

Aunque es necesario dada la incertidumbre masiva sobre cuándo los cines en todo el mundo pueden reabrir de manera segura, la decisión complica aún más el plan ya irregular de Hollywood para revivir el vivir la experiencia del cine.

Originalmente, "Tenet" debutaría el 17 de julio, pero se retrasó dos veces hasta el 12 de agosto. No está claro cuándo dará la bienvenida al público, pero el estudio planea compartir una nueva fecha de lanzamiento "inminentemente".

"Compartiremos una nueva fecha de lanzamiento 2020 para Tenet, la característica totalmente original y alucinante de Christopher Nolan", dijo el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, en un comunicado.

"No estamos tratando a Tenet como un lanzamiento mundial tradicional de día y fecha, y nuestros próximos planes de marketing y distribución reflejarán eso".

Christopher Nolan ha sido dominado en cinco ocasiones para el premio Oscar.

El estudio también anunció que "The Conjuring 3" se pospuso para el 4 de junio de 2021. La octava entrada en la franquicia de terror de Warner Bros estaba programada para debutar en los cines el 11 de septiembre. Sin embargo, "The Conjuring: The Devil Made Me" Do It ”se suponía que tenía sesiones adicionales programadas para abril. Dado que la producción en todo el mundo no ha podido reanudarse, no estaría lista a tiempo para su fecha de lanzamiento objetivo.

"Nuestros objetivos a lo largo de este proceso han sido garantizar las más altas probabilidades de éxito para nuestras películas al mismo tiempo que estamos listos para apoyar a nuestros socios de teatro con nuevo contenido tan pronto como puedan reabrir de manera segura", dijo Emmerich.

"Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de los expositores y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la experiencia teatral en todo el mundo. Desafortunadamente, la pandemia continúa proliferando, lo que nos hace reevaluar nuestras fechas de lanzamiento ".

Christopher Nolan llega al cine en plena crisis

Las fuentes de Warner Bros enfatizan que tendrán que ser flexibles con sus planes para lanzar "Tenet", lo que significa que no tendrá un despliegue teatral tradicional. Las salas de cine en el extranjero ya han comenzado a reabrir, por lo que existe la posibilidad de que se estrene internacionalmente antes de un estreno nacional. Sería una buena noticia para los expositores de Europa y Asia, dos mercados robustos que no han tenido una nueva película de Hollywood para atraer al público en meses.

En sus planes de reapertura, los propietarios de salas de cine expresaron recientemente a Variety su preocupación de que la taquilla global haya sido "olvidada" por los estudios estadounidenses. Las películas anteriores de "Nolan" han obtenido más del 50% de los ingresos de taquilla de los cines en el extranjero.

Si bien la mayoría de los estudios han pospuesto sus películas principales a fines de 2020 o 2021 y más allá, Nolan tiene grandes esperanzas de que "Tenet" pueda llevar al público a los cines, que han estado cerrados desde marzo para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

Por esa razón, Warner Bros previamente había decidido retroceder gradualmente "Tenet" por semanas, en lugar de posponerlo en un grado significativo hasta que los cines de todo el país puedan reabrir con seguridad. Ahora, los expertos de Warner Bros dicen que podrían avanzar en ciudades selectas de EE. UU., Donde los casos del virus se han aliviado y los funcionarios de salud pública y del gobierno lo consideran seguro.

Todavía no está claro cuándo las salas de cine, especialmente en los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles, podrán reanudar sus operaciones a gran escala. Cuando vuelven a abrir, no se sabe cuán ansiosas estarán las personas por volver al cine.

Warner Bros desembolsó $200 millones para producir "Tenet", sin incluir las altas tarifas de comercialización, lo que significa que no es una pequeña apuesta revelar la película a las masas.

Otros títulos anticipados del estudio, como "Wonder Woman 1984" (2 de octubre), el remake de "Dune" de Denis Villeneuve (18 de diciembre), siguen programados para 2020. Sin embargo, podrían mudarse si las infecciones por coronavirus continúan aumentando. En los últimos meses, el estudio también comenzó los fines de semana de apertura para el musical de Lin-Manuel Miranda "In the Heights" (18 de junio de 2021) y "The Batman" con Robert Pattinson (25 de junio de 2021).

"Tenet" está protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson. Nolan, cuyos créditos también incluyen la trilogía "El caballero oscuro" y "Interestelar", escribió y dirigió la película, sobre un agente secreto encargado de prevenir otra guerra mundial. El elenco incluye a Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson y Kenneth Branagh.