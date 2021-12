¿Tendrán los cines vasos y palomeras coleccionables de Spider-Man?

Esto es lo que sabemos de los coleccionables

Hoy al fin se acabo la espera y los miles o tal vez ya millones de asistentes que acudieron al estreno de Spider-Man No Way Home se encontraron con una extraña situación, en las salas de cine de Cinepolis o Cinemex no encontraron vasos o palomeras coleccionables de la película.

Es bastante extraño, por que al menos en el caso de Cinepolis siempre cuentan con algunos artículos alusivos a los estrenos y sobre todo de películas tan importantes como las relacionadas al universo de Marvel.

Luego de que ya algunos disfrutarán de la película la cuál ya tiene una impresionante calificación por parte de la crítica como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, no han preguntado sino exigido al menos vasos coleccionables, pero esto es lo que sabemos.

Cinepolis no tendrá coleccionables de Spider-Man

Como todos sabemos, previo a la pandemia por Covid-19, Cinepolis si vendía siempre artículos coleccionables de lujo en cada estreno de películas en sus complejos e incluso en su página oficial de internet, pero este año al parecer la empresa no mandó a hacer nada por lo qué no se contará con vasos o palomeras.

Por el contrario y si no te quieres quedar sin tu vaso, Cinemex sí tendrá disponible unos geniales artículos de la nueva entrega del hombre araña y son cuatro vasos coleccionables y una palomera genial de spidey.

El costo de la palomera en combo tendrá un costo de 439 pesos y sólo con palomitas 399 pesos; por su lado los vasos costarán en combo 299 y traerá dos vasos por combo y sí quieres solo el vaso con bebida tendrá un costo de 135 pesos.

¿Qué actores participan en Spider-Man No Way Home?

El elenco de la nueva película del hombre araña, hoy calificada como la mejor película del Universo Marvel, tiene un reparto de primera y por supuesto se encuentra encabezado por Tom Holland como Spider-Man, Zendaya como MJ, pero y aquí te advertimos que es una alerta de spoiler así que no sigas leeyendo sí no has visto la película.

El reparto es legendario ya que también cuenta con la participación de los anteriores Peter Parkers: Tobey Maguire y Andrew Garfiel, sí, se confirmó el Spiderverse.

Además esta Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jacon Batalon como Ned Leeds, Jon Fraveau interpretando a Happy Hogan, Alfred Molina como Doctor Octopus, Williem Defoes como el gran Duende Verde y Jamie Fox como Elektro, entre otros.

