Tendrá un horrible final Stranger Things, según Sadie Sink

Stranger Things ha sido una de las series de Netflix que sin duda ha enganchado a más de uno gracias a sus diversas escenas en donde el terror, las sorpresas, el humor y la acción se han mantenido presentes durante aproximadamente 6 años.

Hay que destacar también que con la llegada de la pandemia, muchas cosas tuvieron que esperar, tal es el caso de las grabaciones de la cuarta temporada, la misma que se estrenó a mitad de este año dividida en dos partes.

De esta manera, con nuevos personajes y un nuevo villano, la serie nuevamente alcanzó la posición número uno en Netflix y hasta la fecha ha dado de qué hablar con ese final inesperado que dejó a todos con la boca abierta.

Sadie Sink habla del final de Stranger Things

Es por eso que fanáticos no han dejado de mirar las redes sociales para ver si de alguna u otra forma se revela que ocurrirá en la temporada número 5.

Ante esto, la bella Sadie Sink, quien interpreta a Max Mayfield en la serie, decidió romper silencio y hablar un poco de lo que será el final definitivo de una de las series más vistas en ‘La Gran N’. “

Sabemos que va a pasar y que esta es la última temporada, así que va a ser emocional, estoy segura”, explicó la actriz durante una entrevista para el programa Today, asegurando que sin duda alguna, este final será “espantoso”.

“Va a ser horrible. Los chicos, todo el reparto y el equipo, son como familia. La gente lo dice todo el rato, pero voy en serio”, dijo.

“Pensar que tendremos que decir adiós a esa seguridad, a saber que volveremos a vernos en la próxima temporada, es aterrador y triste, pero también creo que es emocionante avanzar hasta el siguiente capítulo”.

Si recordamos, hace un tiempo Rose Duffer dijo que este final del Stranger Things prometía mucho, pues en esta última temporada debería cerrar todas las líneas argumentales, ya que se trata de la unión de todas las temporadas de Stranger Things.

¿Quién es Sadie Sink?

Sadie Sink

Sadie Elisabeth Sink nació el 16 de abril de 2002 en Brenham, Texas. Desde bien pequeña se interesó por el mundo de la actuación, y con poco más de 10 años estaba debutando en Brodway como parte del elenco del musical Annie.

Su primer papel televisivo fue en la serie The Americans, a la par que se iniciaba en el mundo de los musicales. En el año 2015 interpretó a la reina de Inglaterra cuando era joven en el musical de Brodway The Audience.

Finalmente alcanzó la fama en el año 2017 con su papel como Max Mayfield en la serie de Netfix Stranger Things. Sus últimos trabajos han sido del género de terror: forma parte de las películas Eli, y La calle del terror parte 2 y La calle del terror parte 3.

Cabe destacar que recientemente la popularidad de Sadie se ha visto aumentada tras su aparición en el corto de All To Well: The Short Film de Taylor Swift. Sadie es protagonista junto al actor Dilan O'Brien, e interpretan juntos la historia de esta canción regrabada de la cantante de Blank Space.

