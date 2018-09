Tenacious D estrena nueva serie y una nueva canción| CBS Photo Archive

Tenacious D lanza primer episodio de su serie animada, ‘Post-Apocalypto’, junto a ‘Hope’, una nueva canción, ambas por la plataforma de vídeos Youtube.

Tenacious D, el dúo compuesto por Jack Black y Kyle Gass, estrenó su nuevo tema ‘’Hope’’, el primer sencillo de su nuevo disco ‘’Post-Apocalypto’’ que es el mismo nombre de su nueva serie.

Jack Blac k y Kyle Gass

Post-Apocalypto estará a la venta el próximo 2 de noviembre y contará con Dave Grohl, líder de Foo Fighters, en la batería, quien también ha participado con la banda en la comedia que el dúo realizó, Tenacious D: The pick of Destiny, por si no lo recuerdas aquí que te dejamos un vídeo:

Jack Black ha participado también en la película ‘’School of rock’’ y recientemente colaboró con Gorillaz en la canción Humility.

Aquí te dejamos la nueva canción de la banda ''Hope'' y el primer episodio de Post-apocalypto, la nueva serie de Tenacious D, por el momento solo se encuentra disponible en ingles:

Tenacious D - Hope

Tenacious D - Post-apocalypto episodio 1