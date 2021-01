Temporada final de Keeping Up With The Kardashians llegará en marzo

‘Keeping Up With The Kardashians’ llegará a su fin muy pronto, es por ello que el canal E! ha estrenado en Youtube el primer tráiler promocional de la última temporada del reality show de una de las familias de mujeres más famosas, millonarias y polémicas de Estados Unidos.

“Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años“, declaró la familia Kardashian-Jenner en un comunicado especial compartido con la prensa.

El primer capítulo de la última temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’ llegará el próximo 18 de marzo y podrá ser disfrutado por la señal del canal de paga E!, y por lo que se puede ver en el trailer final, la familia no podrá evitar llorar al despedirse del show que los lanzó a la fama hace 14 años.

De igual modo, el promocional final de la popular serie da a conocer los nuevos dramas que ocurrirán en la familia Kardashian-Jenner como la posibilidad de que Khloé Kardashian vuelva a ser madre o una futura reconciliación entre Kourtney Kardashian y Scott Disick.

Keeping Up With The Kardashians promete un sinfín de sorpresas en su temporada final.

¿KUWTK tocará el divorcio de Kim Kardashian?

El sonado divorcio de Kim Kardashian y Kanye West no se menciona en ningún momento del trailer final, pero se cree que este pueda ser tocado en el nuevo reality show que la familia Kardashian-Jenner se encuentra preparando con Disney para una nueva cadena de televisión.

Se desconoce si Keeping Up With The Kardashians tocará el tema de la separación de Kim Kardashian y Kanye West.

El reality show Keeping Up with the Kardashians comenzó a transmitirse el 14 de octubre del 2007 por la señal del canal E!, hasta el momento cuenta con 269 episodios divididos en 19 temporadas existentes y el final del programa está por estrenarse en marzo próximo.

