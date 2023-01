Temporada 7 de Rick and Morty será sin Justin Roiland

Justin Roiland presenta acusaciones de violencia doméstica en su contra por lo que Adult Swim ha decidido sacarlo de la temporada 7 de Rick and Morty y continuar con la séptima Temporada.

Es por eso que a través de un breve comunicado, Adult Swim señaló el fin de su asociación con Justin Roiland, aclarando que la temporada 7 de Rick and Morty continuará sin él.

También se ha destacado que esto gracias al “talentoso y dedicado equipo” que está detrás de la producción de la popular serie animada Rick and Morty.

¿Cuándo se estrena lo nuevo de Rick and Morty?

Comunicado sobre la serie

Entre otros detalles, se ha destacado que no hay una fecha exacta de estreno para la temporada 7 de Rick and Morty; pero debido a la salida de Justin Roiland, es posible que haya retrasos en la misma.

La salida de Justin Roiland de Rick and Morty no sólo implica que él ya no estará al pendiente de la producción, también pega en el departamento de actores de voz.

Si recordemos, Justin Roiland era el encargado de darle voz a los dos protagonistas de Rick and Morty, estos papeles tendrán que ser “recasteados”; además Dan Harmon será ahora el único creador de la serie y asimismo, se confirmó que el contrato que establecía por lo menos 10 temporadas de Rick and Morty con Adult Swim se mantiene en pie.

Al parecer los cambios se comenzarán a hacer 100% efectivos a partir de la temporada 8, pues no hay detalles de que se vaya a desechar completamente lo que Justin Roiland hizo en la temporada 7.

TE PUEDE INTERESAR: 'Rick y Morty': ¿Qué edad tiene ahora Morty Smith?

¿Por qué sacaron a Justin Roiland de la serie?

Justin Roiland de la serie

Solo basta recordar que Justin Roiland salió de Rick and Morty debido a las acusaciones de violencia doméstica con lesiones corporales y detención ilegal mediante amenaza, violencia, fraude o engaño.

Estas acusaciones contra Justin Roiland fueron presentadas en su contra a mediados de enero de 2023, por parte de una mujer con la que sostenía una relación en 2020.

El creador de Rick and Morty se declaró inocente de las mismas en dicho año, pagando una multa de 50 mil dólares (930 mil pesos); la investigación sigue en curso por la gravedad de los delitos.

Cabe destacar que habrá una nueva audiencia el 27 de abril, mientras que la víctima ya obtuvo una orden de restricción; versiones aseguran que Justin Roiland cambiaría su declaración tras llegar a un trato.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram