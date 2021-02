Temporada 5 de My Hero Academia estrena nuevo tráiler con vistazo al opening

La quinta temporada del anime de My Hero Academia se estrenará el 27 de marzo, y con las nuevas entregas llega un nuevo desafío para los estudiantes de Clase 1-A al enfrentarse a sus rivales en la Clase 1-B. Ahora, la franquicia Shonen ha lanzado un nuevo tráiler mientras esperamos el regreso de Midoriya y sus compañeros en UA Academy.

Después del interesante final de la cuarta temporada en el que Deku aprendió más sobre el poder de One For All, está claro que el regreso del anime está planeando grandes cosas para los luchadores contra el crimen creados por Kohei Horikoshi.

Las cosas definitivamente no han sido fáciles para Midoriya desde que heredó el Quirk of One For All de su ídolo, All Might. Con el ex Símbolo de la Paz retirándose de la lucha contra el crimen luego de su titánica batalla contra All For One, Deku ha tenido que intensificar un poco las cosas, demostrando su valía en la última temporada luchando contra el villano Overhaul y Gentle Criminal.

My Hero Academia 5: Tráiler - Opening "No.1" DISH

No hace falta decir que habrá muchos desafíos tanto para Izuku como para sus compañeros de clase en este nuevo ejercicio que enfrentará a 1-A contra 1-B mientras agudiza aún más sus habilidades. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones de la quinta temporada de My Hero Academia:

Además de esta gran pelea, es muy probable que la temporada también aproveche la oportunidad para sumergirse más en las nefastas maquinaciones de la Liga de Villanos, con los orígenes de Shigaraki Tomura explorados mucho más.

Promocional de la quinta temporada de My Hero Academia

Como muchos otros personajes de la franquicia, el joven líder actual de la banda de villanos tuvo una educación bastante difícil, y las historias de Shigaraki durante este tiempo en el manga son definitivamente algunos momentos muy esperados por los fanáticos de la franquicia creada por Kohei Horikoshi.

Este año no solo será grande gracias al regreso de la serie de anime, sino que también preparará a los fanáticos para una nueva película para My Hero Academia. Al llegar como la tercera película de la serie, la franquicia ha dado a conocer pocos detalles de lo que podemos esperar de nuestros héroes favoritos.

Como el primer póster muestra a Midoriya, Bakugo y Todoroki con algunos trajes nuevos y frescos, está claro que la próxima película de My Hero Academia planea incorporar algunos cambios en los mitos. Después de todo, estos tres héroes son de los personajes más populares en la franquicia.

