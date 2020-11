¡Temen que se suicide! Eleazar N podría atentar contra su vida

La vida de Eleazar ‘N’, de 34 años, dio un cambio total desde el pasado 4 de noviembre, que fue detenido tras agredir física y verbalmente a su novia, la cantante peruana Tefi Valenzuela, de 30, a quien justamente horas antes le había pedido matrimonio.

Por esta razón, el actor lleva tres semanas en el Reclusorio Norte, lo que está afectando a su madre y hermanos.

Al respecto un amigo de la familia habló con la prensa nacional y esto fue lo que dijo.

-¿Cómo se encuentra Eleazar?

“Devastado. La semana pasada, sus abogados solicitaron de urgencia una audiencia con su exnovia Tefi Valenzuela, querían llegar a un acuerdo para que el proceso se llevara en libertad condicional con arraigo domiciliario, pero éste le fue negado”.

-Lo cual significa que seguirá en prisión...

“Sí, y no tienes una idea de cómo esto afectó mucho a Eleazar, lo destruyó. De por sí ya la había pasado muy mal los últimos días sin poder dormir, sin comer bien, con una gran angustia, no para de tener pesadillas; él confiaba en esa oportunidad para no estar en la cárcel. Sus abogados le habían dado muchas esperanzas y éstas se esfumaron en sólo unos minutos”.

-¿Qué pasará ahora legalmente?

“Debe quedarse en la cárcel hasta principios de enero, que ambas partes presenten las pruebas para comenzar el juicio. Esperemos que sí llegue a ese momento”.

-¿Por qué no habría de ser?

“Sus hermanos, Zoraida y Jairo, lo han ido a visitar y se han quedado sumamente tristes y preocupados, ya que Eleazar les ha dicho de viva voz que ya no quiere vivir, que no cree soportar, por lo que piensan que podría suicidarse en prisión... temen lo peor”.

-¿Tanto así?

“Sí, incluso se despidió de ellos y les dijo que por favor lo perdonaran por los problemas que les ha causado. Está mal, le aterra la idea de seguir en prisión”.

-¡Es algo muy fuerte!...

“Así es. Ahorita había estado en una zona especial del reclusorio porque aparentemente tenía COVID, pero ya dio negativo y ahora estará con otros presos. Le preocupa que lo puedan golpear, violar o hacer otra cosa”.

-¿Su familia qué le ha dicho?

“Que no piense en eso, que van a pagar para que tenga protección en la cárcel y que se va a resolver todo, pero Eleazar está muy necio en que ya no hay un futuro para él”.

