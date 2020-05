Tema inédito de Paul McCartney y Ringo Starr será subastado a beneficio

Una de las canciones que quedó fuera del disco solista de Ringo Starr, y que realizó en conjunto con Paul McCartney será dada al mejor postor, con el objetivo de recaudar fondos para una asociación británica que ayuda a grupos vulnerables durante la pandemia del Coronavirus.

El tema se llama “Angel in Disquise” y esta canción no ha sido estrenada nunca, por lo que los ex Beatles la subastarán más de 20 años después de haberla escrito para el disco Time Takes Time en 1992, y ahora será para la persona que done más dinero a NHS Charities Together Covid-19.

La canción fue grabada en 1992, una versión por el baterista y otra por el bajista de los Beatles, y el casete con la pieza musical había estado en manos de un presentador de la Radio Luxemburgo, emisora que ya no existe.

¿Cuánto calculan recaudar Paul McCartney y Ringo Starr?

La organización espera que sean más de 20 mil libras esterlinas las que se recauden, de las cuales solamente 5 mil serían donadas al NHS Charities Together COVID-19, mientras que el resto sería para un proyecto de la estación Radio Prince’s United DJ.

Pero no solo se entregará esa grabación al mejor postor, sino que también se incluye la grabación de Everyone Wins, que también se grabó en el mismo casete y que formó parte del disco "Y Not" de Ringo Starr en 2010.

Paul McCartney y el ex baterista de los Beatles se suman a la gran lista de famosos que están realizando acciones para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Artistas como Danna Paola también está donando las ganancias de una de sus canciones, y en España se hizo un movimiento llamado “Yo me corono” en donde cantantes reversionaron algunos de sus temas éxito para que las ganancias se destinen al luchar contra el Covid-19.