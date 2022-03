Televisa ya tiene un amparo para no censurar la serie de Vicente Fernández

Se ha dado a conocer recientemente por medio de unas autoridades que otorgaron un amparo a Televisa para que se evite la censura de la serie sobre la vida de Vicente Fernández.

Resulta que la famosa empresas Televisa logró un amparo por medio del cual se evitará la censura en contra de la serie “El Último Rey”, que produjo sobre la vida de Vicente Fernández.

Es por eso que este martes 15 de marzo, el Juzgado Federal 17 en materia Administrativa de la Ciudad de México (CDMX) otorgó un amparo por el cual no se censurará la serie de Vicente Fernández.

Televisa se amparo ante censura de serie de Vicente Fernández

Televisa se amparo ante censura de serie de Vicente Fernández

Ahora se ha resaltado que al obtener el amparo bajo el rubro 429/2022, Televisa podrá transmitir los episodios de la serie “El Último Rey”, sin que ninguna autoridad pueda ejercer alguna medida que la censure.

Y es que, pese a la demanda interpuesta por la familia de Vicente Fernández, Televisa estrenó ayer El último rey: El hijo del pueblo por Las Estrellas, como lo había programado.

La bioserie, producida por Juan Osorio, protagonizada por Pablo Montero, y en la que participan Angélica Aragón, César Évora e Iliana Fox, está basada en el libro de Olga Wornat y comenzó con amplias expectativas, pues la polémica en torno a si sería lanzada o no contribuyó a crear mayor expectación.

Viuda de Vicente Fernández reacciona entre el estreno

Viuda de Vicente Fernández reacciona entre el estreno

María del Refugio Abarca en un video aseguró ente el estreno: “Estoy muy triste por lo que está pasando. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie; la sacaron ahora que ya no está. Si estuviera, me estaría apoyando. No estoy sola, si quieren abusar de mí, tengo a mi familia, al público que me apoya y a las leyes”.

Juan Osorio y Olga Wornat expresaron su postura en un espacio radiofónico. La escritora comentó que si se frenara la bioserie, sería un ataque a la libertad de expresión. El productor afirmó: “Plasmamos la vida de la familia (...), no estamos inventando”.

Cabe destacar que el primer capítulo de la emisión, Pablo Montero recordó la célebre frase de Vicente Fernández, que señala: “Mientras el público no deje de aplaudir, Chente no deja de cantar”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!