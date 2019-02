Televisa vinculada a mensajes de amenaza en contra de "La Voz" de Tv Azteca

Hace un par de mese la casa televisora, TV Azteca, sorprendió con la noticia de que ahora la compañía del Ajusco tendrán los derechos del programa musical 'La Voz', luego de que Televisa transmitió siete temporadas del reality.

Televisa amenaza a trabajadores de "La Voz"

Esta situación generó diversos rumores sobre la postura de los ejecutivos del canal de Chapultepec en contra de los ex colaboradores del reality show, pues comenzaron a circular algunas versiones en las que señalaban que estaría prohibido que algún trabajador de 'La Voz… México' laborara en el nuevo proyecto de TV Azteca.

De acuerdo con un importante medio, estos rumores no estan tan fuera de lugar, pues el rotativo entrevistó a una ex participante del programa y reveló que han sido varios los concursantes, miembros de staff e incluso algunos ex coaches, quienes han recibido llamadas hostiles por parte de la producción de La Voz… México.

Muy pronto por @Aztecauno. �� pic.twitter.com/Ie98VmJ4fW — La Voz (@LaVozTvAzteca) 7 de febrero de 2019

El testimonio señaló que algunos ejecutivos de Televisa los han amenazado con vetarlos de por vida si se presentan al casting de la nueva temporada en TV Azteca.

"A mí no me han hablado, pero sé de varios compañeros que han sido amenazados por los productores de no irse para allá o de lo contrario, no entran de nuevo aquí (Televisa)”.

Estos rumores y especulaciones, aunque preocupante, no han impedido que miles de personas estén ansiosas por este gran proyecto musical.