Televisa vetó en algún momento a Mhoni Vidente, como lo hizo con Eugenio Derbez

La pitonisa cubana relató cuando también fue vetada de la televisora/Foto: Expansión e Infobae

Televisa hace poco protagonizó una pelea en redes sociales con el actor y productor Eugenio Derbez, quien aseguró que fue vetado de la televisora. Ante esto, Mhoni Vidente declaró que ella en algún momento también fue vetada del canal, pero no se puso a la defensiva como el famoso.

Durante sus predicciones para el mes de mayo en el programa del Heraldo, Mhoni Vidente calificó a Derbez como un “oportunista”, ya que según la cubana, el actor mexicano trató de hacerse “la víctima” al hacer público que estaba siendo rechazado por la televisora, cuyo presidente es Emilio Azcárraga Jean.

“Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa”, afirmó la famosa vidente.

Mhoni Vidente recordó cuando fue vetada de Televisa

Durante su intervención al hablar sobre el veto de Televisa a Eugenio Derbez, Mhoni recordó cuando a ella igual la vetaron de la televisora de San Ángel: “A mi también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco”, declaró Mhoni Vidente en su predicción sobre el actor y productor.

La astróloga de igual manera mencionó que Derbez no debería estar haciendo esta clase de polémicas, ya que la empresa “muchos años le dió de comer”, y por lo menos debería tenerle respeto.

¿Qué otros famosos han sido vetados de Televisa?

Mhoni afirma que Eugenio no debió hacer público su veto de la televisora/Foto: Yo soy tú

Entre los famosos que han sido vetados por Televisa están Héctor Suárez, Lucero, Kate del Castillo, María León, Paty Cantú, Kalimba, y recientemente Eugenio Derbez. Son varias las razones por las que estas celebridades han roto su relación con la popular empresa mexicana, pero es posible que en algún momento puedan volver a trabajar ahí.

