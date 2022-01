Televisa tiene listo el nuevo programa de Carmen Muñoz

El periodista de espectáculos Alex Kaffie ha dado a conocer que Televisa tiene todo listo para que empiece a grabarse Secretos Al Desnudo, el nuevo «talk show» de Unicable cuya conductora es Carmen Muñoz.

Se ha destacado también que la primera temporada de dicho programa, cuyo presupuesto es reducido, se estrenará a finales de febrero y de inicio va a transmitirse una vez a la semana.

Hay que recordar que fue en noviembre pasado cuando la elegante Carmen Muñoz dio de qué hablar al salir intempestivamente del programa Al extremo que conducía en TV Azteca junto a Anette Cuburu y Uriel Estrada.

Y es que la expresentadora de Enamorándonos se había consolidado como una de las principales estrellas de la televisora, por lo que su repentina desaparición del aire causó suspicacias.

Carmen Muñoz en Televisa

A finales de 2021, Carmen reveló que ya se encontraba en pláticas con Televisa para volver a formar parte de sus filas, luego la presentadora de 58 años confirmó los rumores y apareció como invitada especial al programa Hoy, donde reveló que estaba feliz por regresar a la empresa donde hizo sus pininos en la conducción.

Fue ahí donde la talentosa Carmen Muñoz reveló en el matutino que se encontraba preparando un proyecto televisivo para el canal Unicable y por ese entonces el periodista Michelle Rubalcava destapó la cantidad que Televisa le habría ofrecido a la conductora oriunda de Lagos de Moreno, Jalisco.

¿Cuánto ganará Muñoz en Televisa?

Resulta que a través de un video en su canal de YouTube, Michelle comentó que Carmen recibiría por lo menos 800 mil pesos al año: “Ayer me eché una llamada con un amiguito que tengo en Televisa, no digo nombres porque acuérdense que las fuentes nunca se revelan…”.

“Le pregunté qué onda con Carmen Muñoz… le van a tener un programa como tipo de concursos y que el sueldo que le van a pagar equivale, no tanto como el de Andrea Legarreta, pero muy cerca de lo que más o menos gana. Eso me contaron ayer alguien de Televisa… no es el sueldo de Andrea, pero un aproximado a lo que gana”, reveló el periodista.

Cabe recordar también que la bella Carmen Muñoz confirmó su incorporación a la empresa televisiva con un comunicado en sus redes sociales: “En conjunto con mi agencia Make it Prensa, tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo”.

