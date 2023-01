Televisa se roba a Adal Ramones de Tv Azteca

Adal Ramones es uno de los conductores favoritos de la televisión y gracias a su simpatía y talento se mantiene en el corazón del público; sin embargo, parece que la suerte en algunos de sus proyectos no es la misma que había tenido a lo largo de su carrera,

Resulta que ahora volverá a la televisora a la que alguna vez le dijo adiós con un nuevo programa esperando sumar un éxito más a su trayectoria.

En mayo de 2018, Adal Ramones se unió a las filas de TV Azteca como el nuevo conductor de “La Academia”, en aquel momento expresó su emoción y nerviosismo por sumarse al proyecto que vio nacer grandes estrellas de la música como Yuridia. En aquel momento aseguró no sentirse entusiasmado por volver a la televisión, aunque admitió que necesitaba un cambio.

Adal Ramones y su regreso a Televisa

“A veces uno se queda en una zona de confort muchos años y creo que necesitaba un cambio de aire fresco (…) si se cambian los políticos de partidos, por qué yo no me cambio de televisora”, dijo en conferencia de prensa el conductor en aquel momento. Tras ser parte de programa como “Don’t: No lo hagas”, ha decidido volver a Televisa con un proyecto cuya producción está a cargo de Rubén Galindo Ubierna.

Así lo reveló el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México, donde detalló que el programa de concursos en el que será conductor Adal Ramones lleva por nombre “Mi famoso y yo” y se transmitirá los domingos.

“Sí, el susodicho regresa a trabajar a la Las Estrellas tras su desabrido e insulso paso por Televisión Azteca, en donde condujo programas que pasaron más con pena que con gloria”, indicó.

¿Quién es Adal Ramones?

Originario de Monterrey, Nuevo León, el conductor soñaba desde temprana edad con ser parte del mundo del espectáculo, por ello, estudió Ciencias de la Comunicación. Mientras dedicaba tiempo a sus estudios, comenzó a trabajar en teatro y en una revista de música llamada “La manzana de la discordia”.

En búsqueda de nuevos proyectos y éxito, viajó a la Ciudad de México donde trabajó como productor en programas como “El espacio de cositas”.

Eso le dio la experiencia que necesitaba y en conjunto con su talento obtuvo importantes oportunidades, aunque la más destacada llegó con “Otro Rollo” ya que hasta el momento es como el público lo recuerda.

Cabe destacar que luego de 12 años el programa salió del aire y aunque surgieron rumores de su regreso, fue Adal Ramones quien aseguró que eso no sucedería. Luego de ello anunció la legada de “Adal Late Show”, aunque no tuvo el éxito que esperaba y en abril de 2016 dejó de transmitirse.

