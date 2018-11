Televisa revela lista de los artistas más impuntuales (VIDEO)

Martha Figueroa es una periodista de espectáculos que se ha caracterizado por decir lo que piensa sin tapujos, lo que lamentablemente en más de una ocasión le ha provocado estar en serios problemas.

Pero pareciera que esto no le importa mucho, pues una vez más lo volvió a hacer y sin temor alguno reveló el nombre de la actriz más impuntual de la empresa.

“Ahí en Televisa, hablando de telenovelas, hay un registro que la gente que no entra a Televisa no conoce, y está en ciertas oficinas no en todos lados, pero hay un registro de impuntualidad; entonces, van poniendo el nombre de la persona que llega tarde a trabajar y cuántas veces llega tarde”, reveló Figueroa en el programa 'Con Permiso'.

Afirmó que a ella algo que la caracteriza es la puntualidad, a diferencia de la actriz Candela Márquez, quien se lleva el primer lugar dentro de la penosa lista de los artistas más impuntuales.

“Yo siempre llego a barrer, Candela Márquez está en top de las artistas más impuntuales en las grabaciones de Televisa San Ángel. Yo lo que quisiera saber es si acumulas cierto puntaje ¿qué te hacen? No creo que no más sea para que te vean en la gráfica”, precisó.

