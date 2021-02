Televisa regaña a Juan Osorio por esta razón

Juan Osorio acaba de comenzar las transmisiones de una nueva telenovela titulada ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ por la señal de Televisa, pero todo parece indicar que el famoso productor ha recibido un fuerte regaño por parte de los ejecutivos de San Ángel.

En entrevista para el programa Fórmula Espectacular que conduce la periodista Flor Rubio, Juan Osorio reveló que Televisa le llamó la atención por incluir el tema de la actual pandemia del coronavirus COVID-19 dentro de la trama de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.

Flor Rubio le externó al productor su asombro por ver una escena relacionada a la pandemia, por lo que le preguntó si tuvo que pedir permiso a los ejecutivos de Televisa para poder hablar del tema dentro de '¿Qué le pasa a mi familia?', a lo que él respondió que sí tuvo un problema por ello.

“Recibí una advertencia porque lo hice sin pedir permiso, pero pues bueno, la apuesta era, ‘creo que vale la pena, hay que hacerlo, lo estamos viviendo’. Confiaron en mí, pero sí me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que funcionó”, declaró Juan Osorio.

Las telenovelas deben hablar de la pandemia

Juan Osorio quiso que su nueva telenovela hable de la pandemia del coronavirus.

Juan Osorio reveló que quiso tocar el tema de la pandemia en su nueva telenovela de Televisa debido a que considera que es un problema a nivel mundial que no puede ser ignorado, además de que de esta es una nueva manera de generar consciencia entre las personas.

“A veces nos cuesta trabajo tener que aceptar esta realidad, pero ni modo, no es un problema de mi país, es un problema mundial y eso tenemos que tocarlo, nos guste o no y hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, nadie lo hará”, finalizó Juan Osorio.

¿Crees que las nuevas telenovelas deban hablar del coronavirus COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram