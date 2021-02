Televisa quería "suavizar" el escándalo de Eduardo Yáñez con reportero de VLA

Han pasado dos semanas desde que el actor Eduardo Yáñez protagonizó un fuerte escándalo con un reportero del programa Venga La Alegría durante un último encuentro que tuvo con la prensa en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El periodista agredido fue Gabriel Cuevas, quien en entrevista con el sitio Infobae México aseguró que ni él ni su equipo se pusieron en contacto para ofrecerle una disculpa por su actitud, pero reveló que Televisa contacto a los productores de Venga La Alegría para evitar que hablen del escándalo de Eduardo Yáñez o hacerlo de una manera sutil.

“Al contrario, hablaron con mis jefes para contar su versión, pidiendo que la nota no saliera agresivamente, cosa que evidentemente no fue posible, no había manera de hablar una nota rosa cuando el señor se puso muy tenso”, reveló el también periodista sobre el caso del actor.

Por último, Gabriel Cuevas pidió a Eduardo Yáñez que se atienda los problemas de ira que tiene, sobre todo ahora que regreso a Televisa: “Ojalá que se atienda, no es posible que siempre esté peleándose con el mundo por detalles tan insignificantes y más cuando le preguntas por un proyecto que está por grabar”.

Eduardo Yáñez ignora el escándalo con reportero

Eduardo Yáñez no se ha pronunciado al respecto del altercado que protagonizó junto al reportero de Venga La Alegría.

Televisa ha decidido guardar silencio absoluto sobre el escándalo que protagonizó Eduardo Yáñez en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la CDMX, ya que ninguno de sus programas de espectáculos tocó el tema, aunque rumores aseguraron que los ejecutivos de San Ángel podrían aplicarle una fuerte sanción por dañar la imagen de la empresa.

Por su parte, el actor ha optado por ignorar el tema y hacer como si nada hubiera pasado , pues a través de sus redes sociales se ha dedicado a compartir con sus fieles fanáticos algunas frases de reflexión y memes, así como videos de sus anteriores trabajos en Televisa.

¿Por qué crees que Televisa decidió guardar silencio al respecto del escándalo de Eduardo Yáñez? ¿Consideras que el actor merece recibir una sanción?

