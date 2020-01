Televisa podría ser demandada por familiares de actores fallecidos.

Desde 2005 se ha popularizado la idea de que el tercer lunes de enero es el día más triste del año. El suceso ha llevado a científicos e investigadores a analizar, por ejemplo, las tasas de suicidios y los estados financieros; los resultados dejan en claro que no hay evidencia concluyente de que en este día ocurra algo fuera de lo común. . . . . #bluemonday #curiosidades #tristeza #enero #laverdadnoticias #popular #investigacion #dia #inedito

