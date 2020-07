Televisa podría MATAR a Manuel El Loco Valdés ¡Es el colmo!

Manuel “El Loco” Valdés es un famoso actor y comediante mexicano, que además es el famoso padre del cantante Christian Castro y que actualmente se encuentra envuelto en una fuerte polémica sobre su exclusividad en Televisa.

Fue su nieto Iván Valdés quien explicó a Ventaneando, que gracias a ese dinero que recibe de Televisa el actor puede cubrir sus gastos médicos, por lo que le resulta vital, pues no ha trabajado desde que comenzó a tener problemas serios de salud por un tumor que le detectaron en la cabeza.

“Si le quitan su exclusividad, ahí sí lo matan”.

Manuel El Loco Valdés depende de Televisa

¿Por qué Televisa mataría al Manuel El Loco Valdés?

Así lo detalló su nieto y además agregó que: Ya no tendría cómo hacerse cargo de sus enfermeras y todas sus medicinas que está tomando; las camas rentadas y todo el equipo de hospital que tienen en la casa, él se las solventa.

Iván Valdés en la misma charla con el programa de TV Azteca, reveló que su abuelo ya dejó instrucciones para cuando muera y tiene listo su testamento:

“Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible”.

En cuanto a la herencia, Iván comentó que su abuelo le pidió que no haya peleas por los bienes, pues ya tiene listo su testamento: Que no estemos peleando... ‘van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre se van a morir.

Hijo del Manuel El Loco Valdés

Hay que recordar que en otra entrevista con Ventaneando dijo que su abuelo está fastidiado de que su hijo se cuelgue de su fama, pues en realidad nunca lo ha ayudado: A mi abuelo no le agrada nada que tengan que recurrir a él, pero bueno, cada quien tiene sus mañas.

Cabe destacar que el nieto de Manuel El Loco Valdés dijo que su abuelo le ha pedido en numerosas ocasiones a Marcos que lo ayude en vez de solo figurar en los medios de comunicación dando declaraciones sobre su salud…¿Crees que los familiares explotan al Loco Valdés? ¿Crees que es injusto que Televisa le quite la exclusividad al Loco Valdés?