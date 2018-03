"Televisa ofrece a actrices como prostitutas": Kate del Castillo

En el documental de Kate del Castillo para Netflix donde cuenta su encuentro con El Chapo Guzmán repasa tu trayectoria y su paso por Televisa, empresa de la cual reveló lo peor. Y es que la actriz levantó polémica cuando contó en 'El día que conocí al Chapo' que en sus inicios como protagonista de telenovelas, Televisa ofrecía al mejor postor a sus actrices.

En ese tiempo yo no lo entendía, pero sí me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida. Así de ¡wow! si te invitaban a las comidas de publicidad. Porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa, que compra los tiempos de aire en Televisa”.

Kate relató que cuando la invitaron ella era novia de Ari Telch, por lo que asistiría a la cena acompañada, pero como le dijeron que fuera sola, no quiso ir. “Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando!Por si fuera poco, en el documental, el productor Epigmenio Ibarra anotó:O sea, la televisión era un catálogo, tú escogías en pantalla y había actrices que por un papel hacían cualquier cosa”. https://www.youtube.com/watch?v=SWlgC1Pe7rU