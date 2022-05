Televisa no vetó a Eugenio Derbez; él quiere los derechos de la Familia P. Luche

Al parecer, el actor mintió al hablar sobre su presunto veto/Foto: El Comercio

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, hace poco confesó en una entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula, que se enteró que lo habían vetado de Televisa, la empresa donde laboró durante más de una década. Sin embargo, Emilio Azcárraga Jean, el presidente de Grupo Televisa ha desmentido al actor en unos polémicos tuits.

De acuerdo con las declaraciones de Derbez, la televisora presuntamente vetó al actor después de que él participó en la campaña medioambientalista “Selvame del Tren”, que está en contra de un proyecto del gobierno federal de México.

“No lo entiendo, no sé, según esto, soy parte de TelevisaUnivision, pero estoy vetado en México", dijo el actor de Hollywood entrevista con Javier Poza. Eugenio explicó que se enteró del supuesto veto cuando le cancelaron todas entrevistas en la televisora tras regresar de los Premios Oscar.

Emilio Azcárraga Jean aclara que no vetaron a Eugenio Derbez

Estos fueron los tuits del presidente de Grupo Televisa contra Derbez/Foto: Revista Cultura Pop Twitter

Pero este viernes, el empresario Emilio Azcárraga, respondió de forma contundente a Derbez acerca del supuesto veto en la compañía y dejó entrever que existen ciertas diferencias entre ellos.

“Neta Eugenio Derbez antes de decir que estás vetado, pregúntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible”, escribió Azcárraga Jean a través de su cuenta de Twitter.

El empresario compartió un video en el que Paola Rojas entrevista a Derbez en fecha reciente y también mostró que la televisora le ha dado suficiente cobertura a sus eventos, en específico a la campaña en donde se quejan acerca de la creación del Tren Maya.

“… Y nuestra cobertura de Selvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra”, añadió el ejecutivo en un segundo mensaje como parte de un hilo.

Eugenio Derbez exigió a Televisa los derechos de La Familia P. Luche

Al parecer Derbez quería los derechos de esta serie/Foto: Espinof

Según el presidente de Grupo Televisa, la verdadera razón por la que el actor se “alejó” de la televisora fue porque está exigiendo que se le entreguen los derechos de la serie de comedia “La Familia P. Luche”, que fue creada por Eugenio Derbez y protagonizada por él.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, finalizó Azcárraga. Por ahora Eugenio Derbez no ha dado declaraciones sobre estas publicaciones en Twitter.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!